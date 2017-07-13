北约紧盯中俄波罗的海军演

俄媒称，中俄将首度在波罗的海举行演习。
据俄罗斯《独立报》网站7月12日报道，中俄开始为“海上联合-2017”联合海军演习做准备。7月底演习的第一阶段将在波罗的海拉开帷幕。9月中旬演习将在日本海和鄂霍次克海继续进行。11日，前往波罗的海的中国舰艇编队在演习筹备框架内在地中海进行了射击演练。俄波罗的海舰队的舰艇则着手进行战斗演练。
今年中俄联演的主题为联合救援和联合保护海上经济活动安全。演习的其他任务包括加强两军舰队对抗海上安全威胁的能力并提高两国战舰联合行动的组织和指挥水平。中国海军舰艇编队6月18日起航，目前在地中海演练作战科目，7月20日应抵达俄波罗的海舰队海军主基地的水域，随后将开始演习。中国的舰载直升机和海军陆战队也将参演。
报道称，中国在波罗的海展示本国海军的意愿首先说明了中国长远的地缘政治计划。中俄舰队过去在地中海和太平洋已举行过众多联合演习，如今计划中出现了大西洋和波罗的海。
6月初，中俄防长签署2017年-2020年两国发展军事合作的“路线图”，其中包括“海上联合-2017”，以及可能在世界其他地点进行的联合军演。前不久在莫斯科举行的两国领导人会晤也加强了中俄军事合作。
据俄罗斯卫星网7月9日报道，中国海军舰艇编队赶赴波罗的海，与俄罗斯海军在圣彼得堡和加里宁格勒沿岸参加中俄“海上联合-2017”军事演习第一阶段行动。
新华社称，此次军演旨在巩固发展中俄全面战略协作伙伴关系，深化两军务实友好合作，增强两国海军共同应对海上安全威胁的能力，提高两国海军联合行动的组织指挥水平。
前几年的“海上联合”系列军演分别在南中国海、日本海和地中海举行。这一次是两国海军首度在波罗的海举行联合演习。
另据俄罗斯《晨报》网站7月11日报道，两国海军的系列演习“海上联合-2017”将持续至10月，演习水域包括波罗的海、日本海和鄂霍次克海。
报道认为，去年9月，中俄海军在南中国海进行了演习——可以说，两国在共同敌人面前展示出相互支持。当然，这不可能不令全球主要玩家美国担忧。
就在不久以前中国曾把俄罗斯视为自己的安全后方。如今中国成为经济大国，不过与俄罗斯一样，中国经常感受到美国的压力及其对本国和地区事务的干涉。中俄非常理解彼此的担忧。
报道认为，美国人努力在欧洲削弱俄罗斯，在南中国海则挑拨东盟国家针对中国。正因如此，中国军舰在波罗的海和地中海的存在对俄同样重要。
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