俄特种兵装备新战衣：狙击枪打不透 耐寒耐高温

俄罗斯《消息报》网站7月12日报道称，俄罗斯强力部门的特种部队获得了独一无二的作战装备。这套特种装备包（KSE）由适用于各种复杂天气的多层服装、防弹背心、背包、护膝和几十种其他装备组成。它是由5.45Design公司设计制造的。
目前，只有美国、德国和英国的几支精锐特种部队拥有与KSE类似的装备。专家们表示，俄罗斯几年前还难以大规模生产高质量的战衣。但现在，俄特种部队的新装备已经在某些参数上超过了外国同类产品。
5.45Design公司对《消息报》表示，研制KSE的工作是从2014年开始的。现在，它已经完成测试，开始批量生产，向一些强力部门供货。特种部队的战士们开始在国内外的值勤和战斗中使用这套装备。
该公司装备研发总监伊万·洛班诺夫说：“这套装备包括几个子系统。首先是多层战斗制服——从保暖内衣到冬季外套。其次是防弹背心、背包、弹药盒和头盔。此外，还有迷彩服、护膝、护目镜、特种面具、防水绑腿、加热毯和几种帽子。”
KSE能让特种兵在零下50摄氏度到零上30摄氏度的条件下舒适地执行任务。他们可以不间断地行军、作战和爬山，还能在严寒中一动不动地待上几小时到几天，比如执行埋伏或放哨。
战士们将根据任务选择不同的衣服。比如，在炎热环境下可以穿速干布料制成的战术服和夏季内衣，帮助快速排汗。在大雪和低温环境下可以穿轻便夹克和防风防潮外套。
防弹背心是KSE的重要组成部分。它既适用于山区和林间行动，也适用于城市战。这种防弹背心能承受德拉贡诺夫式狙击枪从5米外打来的子弹。
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