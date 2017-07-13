区块链技术被多国政府和国际机构采用 或成“政治技术”

阿媒称，虚拟货币中最著名的当属比特币。2008年中本聪创造它时一枚比特币可兑换小于等于1美元，然而今年一枚比特币的报价一度超过3000美元（首次超过黄金），之后回落至2500美元（本周其报价超过2600美元）。比特币的竞争货币，如以太币，也经历了类似的暴跌。
据阿根廷《民族报》7月9日报道，面对比特币走势的变化无常，金融分析师的评价是“一个泡沫的破碎”，政府（比如英国政府）提醒储户投资比特币有风险，各类媒体也警告虚拟货币及其底层技术（区块链去中心化网络）的估值过高。市场调查公司高德纳咨询公司创造了著名的“炒作周期”（Hype Cycle）曲线，对比特币的期待已达到顶点，随之而来的将是“绝望的谷底”。
区块链是一种分布式全球网络。它如同一本打开的底账，在此记录了全世界比特币的交易信息。然而可验证资产却超越了虚拟货币的范畴：它们可以是资金、服务、法律合同，甚至是与数据“块”相关联的人。数据“块”随后可以与其他数据“块”相结合。
区块链是指数科技之一，为人们所热衷。其支持者并不会因加密货币的摇摆不定而惶恐，因为他们将这种波动视为发展早期阶段特有的学习过程。
事实上，区块链还具有市场外的额外动力：区块链正转变为一种“政治技术”。政府开始看到，通过保护公共资料，从土地房产等资产的证券化到人道主义援助，区块链为各类活动提供了数不胜数的解决方案。因此，政府对这项技术兴趣日增。
当今区块链支持者中最积极的当属前苏联加盟共和国（爱沙尼亚、格鲁吉亚和俄罗斯）和一些石油出口国。此外还有一些国际机构，诸如美洲开发银行、世界银行或联合国。联合国两周前通过加密货币以太币为约旦难民营中的叙利亚难民提供了人道主义援助。虚拟货币可用来跳过中间商（节约了成本也能避免出现腐败），将配给券（食品或药品）直接发给最需要的人，而这些人则必须通过虹膜扫描技术来验证身份。
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