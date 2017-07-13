东京如何成为宜居大都市

2400万人口的澳大利亚提供的五条经验
大东京地区的人口达3800万，比澳大利亚的总人口还多将近60%。可是，东京仍然是世界上最宜居的大都会之一。澳大利亚的城市该如何复制这个奇迹，同时保持高度的宜居性？我们从东京的经验中确定了 5条可供借鉴。
首先，需要管控城市"成长的烦恼”。
东京在第二次世界大战结束时遭到彻底破坏。城市经历了快速的重建和增长。东京中心区的人口从1945年的350万增加到1975年的1160万。东京的快速增长产生了一些负面影响，其中包括非常严重的环境污染。这个时期的基本方法是先增长后清理。
它给东京带来的后果是城市发展模式无序。解决的方法包括更严格的规划控制和土地重新调整方案，以改善环境和确保基础设施的有效性。
在管控的同时，推行大都市治理也不可或缺。
东京宜居性的一个关键因素是大都市治理在确保良好的规划和协调方面所起的作用。东京政府享有相当大的政治自治权，其收入的70%来自于地方税收。2014年，东京政府的预算为13万亿日元(100日元约合5.97元人民币)，与瑞典相当。
东京政府的做法是强有力的干预政策，重视基础设施建设，依靠公私伙伴关系来达到效果。
若想让城市宜居，还需要尽早发展世界级的公共交通。
在20世纪的大部分时间里，通过公私伙伴关系来发展大都市的铁路一直是日本城市的标准做法，继续巩固了东京作为国际化城市的地位。东京目前是世界上公共交通工具使用率极高的。与其他主要城市(如首尔、伦敦、纽约和北京)相比，东京人更加依赖公共交通、自行车或步行等方式。在东京，乘铁路出行人数占全部出行人数的48%，公共汽车占3% ,自行车占14%，步行占23% ,私家车仅占12%。
此外，城市在发展的过程中也需要减碳。
东京在快速成长时，气候变化还不像今天这样成为一个公认的问题。根据世界银行计算，2006年，悉尼的人均排放量为20.3吨二氧化碳，东京为4.89吨。东京还力图到2030年将其排放量较2000年再减少30%。
东京的目标是能耗下降38%，可再生能源的使用率从2014年的8.7%上升到2030年的30%。
作为宜居城市，准备好有尊严地老龄化同样重要。
随着排放强度的下降，东京的人口可能也将开始减少。东京中心区的人口预计将从今天的1350万继续增加，于2020年达到峰值，2100年将降至710万人。大东京地区的人口预计将在同期达到3850万的峰值。下一个课题将是如何应对老龄化的人口和可能的人口下降。
如今的东京当然不是乌托邦，因为东京易受地震和其他自然灾害的影响，房价髙企，无家可归和不平等现象曰益加剧，缺乏多元文化，用于出租的住房比例过高(47.9%)。不过，作为知名的宜居城市之一，东京提供了有益的经验，可以指导其他国家设计城市政策。
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