章莹颖绑架案嫌犯被正式起诉 原定14日的预审取消

美国司法部网站12日发布消息说，美国联邦大陪审团当天正式起诉绑架中国访问学者章莹颖的嫌疑人布伦特·克里斯滕森，原定14日进行的预审取消。
据美国媒体报道，伊利诺伊州乌尔班纳(Urbana)的一个联邦大陪审团星期三决定起诉涉嫌绑架中国学者章莹颖的一名男子。
28岁的克里斯滕森被控6月9日在伊利诺伊大学香槟分校绑架了到该校访学的中国学者章莹颖。克里斯滕森于6月30日被逮捕，此前检方已经对其提出指控。
警方表示，26岁的章莹颖6月9日是在去签租房合同的途中消失的。监视器拍摄到的画面显示，章莹颖先是在校园北部附近的一个公交站等车，而后一辆黑色轿车靠近了她。监控画面显示她的最后身影是坐上了克里斯滕森的车。
美国联邦调查局探员在监听克里斯滕森期间听到他向友人表示自己绑架了章莹颖以及章莹颖如何激烈反抗，于是将他逮捕。
美国联邦调查局认为章莹颖已经遇害，但由于目前还没有找到她的遗体，此案被认定为绑架案，克里斯滕森最高可能被判处终身监禁。一旦检方掌握嫌犯谋杀章莹颖的证据，以谋杀罪将他起诉，罪名成立后他有被判处死刑的可能。
克里斯滕森曾是伊利诺伊大学香槟分校物理系博士生。他在上星期已接受两次法庭聆讯，但他始终保持沉默。
在第二次聆讯中，检方表示，克里斯滕森绑架章莹颖后，出席了伊利诺伊大学为章莹颖举行的平安祈祷会，并向友人阐述“完美受害人的特质”，甚至已经在祈祷会上寻找下一个目标，法官裁定克里斯滕森对社区造成危险以及具有逃逸的可能，宣布正式审讯前，将他继续羁押，不得保释。
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