联合国预测食品价格将走低 发展中国家肉类消费持续增长

外媒称，未来十年世界人口将增加10亿。这也将增大对食品的需求。农业尤其要为中国富裕以及消费的增长做好准备。将这一发展与巴黎气候协议的目标统一起来并不是项简单的任务，联合国粮农组织和经合组织在7月10日发布的农业展望中说。
据奥地利《标准报》网站7月11日报道，它们在预测中认为，粮食、肉类和奶制品价格未来几年将进一步降低。原因之一是市场日益自由化，它越来越多地将农产品包括在内。很大一部分出口将局限在东欧、中亚的少数几个国家和美国。
而食品价格便宜也将导致每个人摄入的热量增多。到2026年，发展中国家的人平均每天可支配的热量为2450卡路里，而发达国家则为3000卡路里。联合国粮农组织称，这方面中国的变化最为显著：到2026年，中国每人每天摄入的热量将比目前多出400卡路里。
报道称，中国的中产阶级增多，而且他们也越来越能负担得起昂贵的食品。仅中国的肉类和鱼类消费每年就将增长6%。其他发展中国家和新兴工业国的肉类消费也将继续增多。然而与此同时，肉类生产商的数量并不会大大增多，相反，现有的企业会变得更大，牲畜的出肉率也会提高。尽管如此，肉类消费增长与过去十年相比非常有限。这是因为发达国家的消费水平已经非常高了。
目前人均年肉类消费量在34公斤左右，但是不同国家的差别很大：发展中国家只有26.5公斤，而发达国家则超过了67公斤。
报道称，全球牛奶生产未来十年内也将增长9%。其中一半的增长要归功于印度需求的增多。但粮食的情况有所不同。未来十年全球人均粮食消费将大致保持不变，只有发展中国家会略有增长。特别是大豆种植将会增加。它一方面可以作为植物蛋白质的来源，另一方面也将被用作牲畜饲料来支撑肉类生产的增长。
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