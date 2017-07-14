美报告渲染中俄正在全世界削弱美国

美国国防情报局首度就俄罗斯军力发布的年度报告渲染称，俄罗斯和中国正在全世界与美国作对，“莫斯科和北京在削弱美国的全球影响力方面拥有共同利益，它们正在这个领域开展积极合作。”
美国《华盛顿时报》网站7月12日报道称，美国国防情报局在这份于上月公开的报告中说，俄罗斯和中国之间的防务合作正在同两国经济关系一道缓慢发展。该报告说，俄罗斯官员经常对中俄关系表示赞赏，俄罗斯总统普京也曾说当前的北京-莫斯科关系是十年来最亲密的。
报告说：“事实上，俄罗斯国家安全战略把与中国发展战略伙伴关系列为俄罗斯最重要的目标之一。”
在影响力方面，俄罗斯最近与中国一道提出叫停美国在韩国举行的军事演习。
报告没有提供有关中俄日益增强的军事联系的细节。但报告称，两国的合作对美国在亚洲的安全利益而言具有重要的战略影响。
报道称，合作内容涉及俄罗斯向中国出售苏-35战机，以及向中国提供用于防空和导弹防御的S-400防空导弹。俄罗斯和中国还正在联合研发一款下一代重型直升机以及一款柴电动力潜艇。防务合作还包括联合研发飞机发动机、火箭发动机、卫星以及用于太空的先进材料。
报道称，中俄防务关系的加强对美国安全而言“并非吉兆”。报告渲染说：“俄罗斯对中国的武器销售以及两国军事技术合作可能给美国造成严重后果，令美国的空中优势受到挑战，并给美国和它的盟友以及该地区（亚洲）的伙伴资产带来问题。”
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