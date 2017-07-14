专家称中国与新加坡关系呈缓和迹象

香港《南华早报》网站7月12日刊发孟加拉国政策、维权与治理研究所主席赛义德·穆尼尔·哈斯鲁的文章《新加坡与中国的战略合作关系值得保持》称，中国和新加坡的紧张关系最近正在出现缓和迹象。去年，两国关系曾因新加坡在南海争端上的立场遭受重创。
文章称，去年11月，北京抗议新加坡与台湾地区举行军事演习。香港海关扣押了结束演习后从台湾转运至香港的9辆新加坡装甲运兵车。随着中新关系趋冷，中国开始转向马来西亚、菲律宾等国。而且，随着中国自身培训能力的增强，中国对新加坡公务员培训的依赖性同样在降低。
文章称，新加坡与中国的关系拥有深厚的基础。就在2015年，中国与新加坡庆祝了建交25周年。而且新加坡一直在中国与东盟关系中发挥关键作用。近年来，中国成为新加坡最大的贸易伙伴，新加坡则是中国最大的投资来源国。尽管新加坡总理李显龙缺席今年5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛，引起外界猜疑；但新加坡副总理张志贤强调说，新加坡将继续支持“中国在本地区的和平发展与建设性参与”。
文章称，事实上，新加坡是最早支持亚投行的国家之一。早期落地东盟国家的“一带一路”项目中，有60%得到新加坡资金的支持。中新两国领导人在上周二十国集团汉堡峰会召开之前举行了会谈，讨论了新加坡在“一带一路”倡议中的作用，计划加强经济联系。
文章称，新加坡眼下面临的现实情况是：跨太平洋伙伴关系协定遭到搁置，美国“亚太再平衡”政策被废除，特朗普政府的亚洲政策存在不确定性。随着中国影响力日益增强，处境不佳的新加坡需要面对丧失重要利益的风险。无论对新加坡还是中国而言，拥有像过去那样给彼此带来好处的战略合作关系依然具有重要意义。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost