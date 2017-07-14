上海迪士尼有种美国货畅销得令人惊讶 日销4500份

外媒称，将近一个世纪以来，迪士尼向全球各地输出美国文化，但有一种美国货在中国的畅销令公司惊讶，那就是火鸡腿。
据法新社7月12日报道，2016年6月，耗资55亿美元（1美元约合人民币6.8元）的上海迪士尼主题公园开业，预计主要向饥肠辘辘的客人供应小白菜、米奇肉包和米妮红豆包等。
华特迪士尼公司董事长兼首席执行官鲍勃·伊热7月12日对记者说：“如果去迪士尼乐园或者迪士尼世界，你可以买到巨大的火鸡腿，跟我的胳膊差不多大。”
他表示：“当听说把它们写进了上海的菜单时，我觉得我们的团队简直是疯了。为什么要在中国卖火鸡腿？”
然而，事实很快证明伊热想错了。火鸡腿抹上一层迪士尼特别配方的鳕鱼酱，每天卖出几千只。
报道称，伊热在位于加利福尼亚州伯班克的工作室召开国际新闻界专家小组会时说：“我们几周前在那里参加周年纪念活动，一天内卖出了4500只，供不应求。”
这种多汁小吃的需求量仅在上海一个地方就迅速增加到每天4000份，超出波兰供货商的供应能力，迪士尼派出采购员前往南美洲搜寻火鸡腿。
“这让我们感到惊讶，还有其他关于食物的事情让我们感到惊讶——不是什么坏事，只是我们不得不去适应，”伊热说。
报道称，上海迪士尼是迪士尼的第六个主题公园，也是在亚洲的第三个，其开园第一个月就吸引游客将近100万人次。
从城堡上的传统牡丹花到用迪士尼人物取代中国十二生肖的壁画，公司具有清醒的文化意识。
报道称，迪士尼主题公园所售火鸡腿其实是鸸鹋肉的不实传闻已在网上流传了好几年，但事实上，它们看起来比通常的火鸡腿要大是因为它们来自雄火鸡，而美国人在传统感恩节大餐中习惯于看到雌火鸡腿。
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