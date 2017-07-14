属羊不要！外地人不要！没车没房不要！女博士不要！你对“中国式相亲价目表”怎么看？

这两天，《中国式相亲价目表：我儿子才33，不考虑没北京户口的姑娘，有户口残疾也行》刷屏了。
这个被大家热议的“相亲鄙视链”以户口为核心，兼顾属相、学历、地域等诸多婚姻先决要素，冲撞着所有人的价值观。
“不考虑没北京户口的姑娘”的微博话题也瞬间冲上热搜。
随后，各大媒体先后推出文章拿出各种事例来丰富这条“相亲鄙视链”。
1.在北京，“京籍京户”“中心城区及教育高地房产”“男性海归”“女性本科”，被认为是相亲市场中最具竞争力的指标。
2.在北京天坛公园相亲角，一个身高不足1米65、大专文凭的东北小伙执意要找一个北京姑娘，他特地在择偶要求一栏注明，对方有轻度残疾也可以。
3.一个26岁的北京姑娘彭顺利京籍京户、三环有房、985高校硕士。但她出生于1991年、属羊，于是大爷大妈都惋惜地表示，“你什么条件都好，要是不属羊我肯定选你当儿媳妇了！”
……
这帮以一线城市单身男女父母为主力的群体，带着为子女寻找幸福的使命感，同时带着子女的条件清单和“价目表”，表情凝重地讨价还价。
他们为什么火了？大概是这些个“买卖”的价位，比想象中要让人咂舌的多。
以北京为例，一条条明码实价的相亲鄙视链看下来，让已婚人士都要怀疑，自己是不是结了个假婚。
大爷大妈的相亲价目表实在让人哭笑不得。
属羊的吃你家草了？
看到这张表首先爆炸的是属羊的妹子们。在相亲角，其他十一生肖永远凌驾于羊之上。
由于不少大爷大妈对“十羊九不全”的民间说法深信不疑，他们认为属羊的人（尤其是女性）命不好，不是中途丧偶，就是没儿没女，即便其他条件再合适，只要属羊，也一律不考虑。
尽管，这可能完全是一个讹传。
十羊九不全最早出现在清朝咸丰年间之后，之前并未出现过“十羊九不全”的说法，相反，历史上认为属羊是安定、富裕、美好的象征，“十羊九不全”的说法来自于晚清，当时民间有人反对属羊的慈禧太后当政，便称她的属相误国。十羊九不全原本取自民间俗语“十羊九福全”，意指羊年出生，较为好运。后人误写成“十羊九弗全”，“弗”通“不”，久而久之，就有了“十羊九不全”的讹传。
划重点：含义，指羊年出生，较为好运。然而，怎么跟父母讲道理……这才是问题。
有房有车高薪高学历比不上一张户籍纸
户籍和地域间的相互踩踏在相亲角展现得尤为赤裸淋漓。在相亲角的老北京们眼中，京籍和京户有着天壤之别，就像清朝的镶黄旗和正黄旗之分一样。
虽然二者都享受着北京户口应有的一切待遇，但京籍才是身份证110开头的正宗北京人，京户再怎么努力也是外地人，有着地域、口音、生活习惯、婚嫁习俗、过年探亲的悬殊之分。
“你哪儿人啊？”这是许多精明的北京土著大爷大妈们问的第一句话。
只要察觉对方带着或轻或重的口音，他们便果断摆摆手：“我们不找外地的！”哪怕对方早就举家迁居北京、拿到户口也无济于事。
至于连北京户口也没有的外地人，在相亲角则处于绝对弱势地位。
女博士又是得罪谁了？
与属羊一样，另一条优点被劣化的便是女生的学历问题。女硕士“李莫愁”、女博士“东方不败”是个有点年头的老梗了。
不曾想，竟然在相亲市场成为了一条“跌价”的属性，被很多父母明文写进了择偶条件中。
而海归男博士站在了鄙视链的顶端，如果你还有房有车有户口，那恭喜你，你很吃香！然而女博士的高学历却成了找男朋友的累赘，过高的学历反而使得她们不受青睐。月入5万以上的女博士女强人居然是倒数第二的简配。
职业鄙视链：公务员看不起私企上班的
“哟哟哟，公务员了不起啊！昨天我妈跟我说，邻居本来想给我介绍个男的，
据说还是公务员，然后那个男的听说我是私企的，说看都不要看我……”
同样是相亲问题，一妹子在网络上的发帖，立马引发集体吐槽：
小菜菜：我以前也有遇到过，听说我还非编内就见也不要见。后来我家拆迁了打听到他跟我一起也会有房子分，他又拖人来说试试看了。呵呵呵，老娘又不是你买衣服想试就能试。
别让婚姻成了“价目表”
在不少父母脑海里，“门当户对”是执念，“攀上高枝”是期待，甚至从这种执念和期待中，生长出一条“鄙视链”。
可怜天下父母心。父母的理性计算，可以理解，这某种程度上是他们的成长经历与社会阅历在子女婚姻问题上的投射。
他们中有些人经历了当知青的下乡岁月，有些人品尝过改革中的下岗滋味，有些人不满于生活中的失意，有些人看多了身份、财富引来的婚姻纠葛，因而把物质保障看做是子女婚姻幸福的底线。
这样的考虑，并非没有道理。只是，一条冰冷的底线，却不知隔绝了多少热烈的真爱，又流失了几许相知相恋相依的缘分。
父母只是看到贫贱夫妻百事哀，却没有看到有多少婚姻的破裂，是因为双方维系感情的无力、情绪控制的失败？
正如一个评论所说：“心魔未除，没有爱情基础，前路多是妖孽。”婚姻无法回避物质基础，但更不能缺失爱情基座。
从趋势来看，早在上世纪70年代，美国经济学家贝克尔研究认为，在现代化过程中，随着社会物质财富的积累、社会保障制度的健全、社会福利水平的提高，人们通过婚姻保持和提高自己社会地位的动机就逐渐下降，以爱情为基础、跨越社会阶层的婚姻就开始增长。
而从微观来看，“白发相亲角”人气很旺，成功率却很低。有研究表明，上海的“白发相亲角”的成功率不足1%。可见，对于婚姻，对于家庭，更多仍是感情的考虑、“三观”的契合，这才是婚姻和睦、家庭幸福的稳定基座。
毋庸讳言，“相亲价目表”背后的婚姻焦虑，夹杂着向上流动的渴望，本质上却是对向下滑落的预防，反映出婚姻对于个人生活的影响。
有人总结，“50年代选英雄，60年代找贫农，70年代奔军营，80年代求高知”，从中可以看出，婚嫁的标准变动不居，与整个社会的变化息息相关。
思考父母心中“相亲价目表”的同时，也不妨想一想这份价目表背后社会心态、社会价值的问题。
结婚这一很多人观念中的“人生头等大事”，和“交易”式的相亲绑在一起，就成为了中国民间最昂贵的一项买卖。
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