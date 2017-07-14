Twitter董事长：特朗普有利Twitter 我们不封杀他

美国总统特朗普的Twitter账号已经成为了全球最有名的Twitter账号之一，其不间断的更新向人们提供了一个了解这位总统日常想法的独特视角。
然而，这位总统经常用Twitter来调侃、羞辱和诋毁政治对手、名人或任何他不认同的人。他发表Twitter也一直秉持他“诚实”、不经过过滤的态度，甚至像是在宣泄情感，也因此饱受诟病。
针对部分网友关于美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的推文涉嫌网络欺凌，违反Twitter服务条款的说法，Twitter执行董事长表示，这家社交媒体平台不应该封杀总统。
特朗普和Twitter的关系是有多“铁”?在他还没有当选美国总统前，就非常喜欢在Twitter上发表个人意见，而特朗普的选票人气，很大部分也是源于他在社交网站上的活跃。
特朗普经常利用Twitter发表自己的观点，但他的很多言论都遭到外界批评。例如，他最近对电视节目主持人米卡·布热津斯基（Mika Brzezinski）的外貌进行嘲讽的行为，就引发了广泛批评。根据Twitter的服务条款，该公司可以封杀涉嫌暴力威胁、性别攻击和其他形式的辱骂及骚扰行为的帐号。
美国明尼苏达州民主党众议员基斯·埃里森（Keith Ellison）和新罕布什尔大学教授西斯·阿布拉穆森（Seth Abramson）都呼吁Twitter封杀特朗普。
不过，特朗普也使用Twitter讨论他跟世界各国领导人的对话，还会对最新事件发表看法。这位美国总统目前在Twitter上有3370万粉丝，他就任美国总统时约为2400万。
Twitter自2013年上市以来始终面临营收压力，他们发现特朗普这样的帐号有望给其带来潜在增长。该公司第一季度的月平均用户增长6%，达到3.28亿，部分原因在于就在于“新增和复活用户关注更多新闻和政治账号”，美国尤其如此。
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