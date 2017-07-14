人工智能会不会成为广告营销业的末日？

如今在很多行业中，机器人已经与人类共存。我们仍然相信人类在某种程度上比机器人优秀。虽然机器人可能比人类更聪明、动作更快，但是它们尚不具备创造力和同情等人类的特征。
但如果我们的思想是学习和实践过程的结果，那么理论上机器人也能够发展这些特征。在广告行业，我们正在使用机器人来完成各项任务，如果人工智能得到优化，承担起市场营销活动，是否意味着人类将被它们取代呢？
人工智能让营销专业更简单。企业可以利用智能机器提供即时商标设计，使用机器人编写公关材料，甚至还有制造橱窗广告的机器人。最近可口可乐公司宣布，打算使用机器人来创编广告音乐，写剧本,在社交网络上发布广告，这意味着人工智能广告革命比任何时候都离我们更近。
人工智能给数字广告带来的变革不断升级，看似正在削减人类的劳动。当机器人超过人类，我们所剩的能够与人工智能和机器人竞争的只有知识和经验，但是当人工智能聪明到可以像人类大脑那样学习、使用和发展时，最终人类的工作会被技术彻底取代吗？
以数据分析为例。数据无处不在，但只有将它们正确利用起来才能获得成功。数据分析的过程可能极其缓慢，且不能得到任何结果，数据越多，对于分析师和销售人员来说越难分析、理解、整理和得出结论。
但是现在机器可以学习读取数据、解释图像和视频，分析各种数据流，最终发现模式。通过对这些工具的应用，营销人员的工作将变得更加简单。
电子商务产业有清晰可辨的销售高峰，人类可以对其进行预测。例如在黑色星期五销量的增长让人难以置信，周二、周三销量的变化更难预测等等。这些普通常识可以帮助我们制定广告活动或者准备特别活动。
但是真正的公众并不总是按照这些简单的固定模式生活，他们的购买方可能非常特殊，并结合了多种因素，所以网络营销才会派上用场。人类不能发现网购者的行为变化，但是机器人不仅知道这些模式，而且它们经过训练，还可以立刻检测到这些模式。
最近几年媒体策划过程没有根本性的变动，但是策划需要分析的指标数量却在激增。与此同时，人工智能技术正在改革媒体策划过程，处理数字媒体以及广播和传统媒体。任何媒体机构的主要日常活动——报告、审计等等，都可以完全自动化，以便专业人员集中于战略性和创造性工作。
机器人可以跟踪目标群体，根据用户的行为和喜好投放广告，而人类并不能做到这样精确。
事实上人工智能启示是当前文学和哲学讨论的热点。信息专家认为，制造一个比人类大脑快100万倍的人工智能在物理上是可能的。
普华永道最近的一份报告认为，至2030年，美国38%的工作岗位将被机器人或者人工智能取代。时间将告诉我们，人工智能能否变得比人类大脑更有创造力和有效，以及如何影响工作岗位。但是现在，它将推动很多新的工作岗位的增长，包括一些全新的工作。世界经济论坛的数据显示，当前上小学的儿童中，65%的人未来将从
事现在不存在的工作，有些工作消失了，有些工作则被创造出来，而人类新的工作能力仍需拭目以待。
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