中国主权基金海外投资扭亏为盈

美媒称，去年，得益于全球股市回升，资产规模为8135亿美元的中国主权财富基金在海外投资收益率达到6.22%，扭转了前一年的亏损局面。
据彭博新闻社网站7月11日报道，中国投资有限责任公司（中投）11日在其2016年年报中称，去年的业绩扭转了2015年大宗商品价格下跌时境外投资亏损2.96%的局面。去年的收益数字也符合公司首席风险官赵海英3月份预测的“接近”6%的收益率。包括所持中国大型银行股权收益在内的净收入从739亿美元增加到753亿美元。
由于全球股市回升，各国主权基金的收益也随之上升。全球最大的养老基金日本年金积立金管理运用独立行政法人截至3月31日的年度收益率为5.9%，扭转了全球金融危机以来的最糟糕表现。新加坡政府投资公司10日说，按美元计算，其名义五年年化收益率从3.7%提高到5.1%。
上海泽奔商务咨询公司的合伙人尼古拉斯·奥蒙迪说，鉴于2015年的负收益以及去年全球市场的风险和不确定性，“这是一个很好的表现”。“这表明，为重新平衡国际投资组合所做的努力总的来说是成功的。”
中投高管今年早些时候说，公司正增加私募股权、房地产和对冲基金领域的投资，以寻求投资多元化，并追求高于市场平均水平的回报率。根据11日发布的报告，截至去年12月31日，去年设立的另类资产在境外投资组合中占37.2%，仅次于上市股票。去年上市股票占比下跌1.5个百分点，降至45.9%。
上月中投同意以138亿美元收购黑石集团的欧洲物流仓储企业洛吉科公司，达成了最大交易并加快了另类投资的步伐。莱坊房地产经纪公司认为这是“明智的投资”，可以利用中国“一带一路”倡议带来的需求。
中投公司发言人11日告诉记者，为进一步增加这类投资，中投公司打算将其从事直接投资的中投海外的资本金从2015年刚设立时的100亿美元增加至1000亿美元，但未提供时间表。中投财务部副总监李文平说，融资选项包括海外债券销售和对国内机构发行特别债券，不过这类计划还需政府批准。
去年中投海外达成16笔交易，承诺投资额共计50亿美元，除港口和铁路等基建项目外还包括互联网和金融资产。
截至去年12月31日，中投的现金和银行存款从前一年的193亿美元减少至88亿美元。
中投说，公司总资产略低于上年的8138亿美元，主要原因是人民币汇率下降，而其旗下中央汇金公司持有的银行股份等国内资产是以人民币计价的。
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