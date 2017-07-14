辽宁舰穿越台湾海峡：彰显实力 捍卫主权

报道称，航母编队此行充分表明，中国人民解放军做好了在香港和南海捍卫国家利益的准备。辽宁舰完全可以被认为是中国军队现代化以及中国不断增强的海上实力的标志。航母编队由辽宁舰和导弹驱逐舰济南舰、银川舰、导弹护卫舰烟台舰以及多架歼-15舰载战斗机和多型直升机组成。
安德烈·卡尔涅耶夫指出，穿越台湾海峡同样是为了彰显北京捍卫国家利益、维护领土完整和主权的日益增长的实力。值得指出的是，此前辽宁舰为参加海上军演也曾穿越过台湾海峡。从各方面看，北京是想强调，大陆军舰出现在这里不是什么反常现象。许多军事专家相信，以后还会有很多这样的行动。
报道称，台当局军方只限于对航母编队进行监侦，为此动用了台军的海空力量。然而专家们指出，蔡英文上台后，两岸关系严重恶化，北京对目前台湾和美国军事合作加强非常不满。美国国务院证实，特朗普政府已经正式向国会告知将对台湾当局出售武器的七项提案。这也是特朗普上任后的首宗对台军售方案。另外，美国参议院军事委员会通过了允许美国海军船只常规性停靠台湾港口的决定。如果该决定得到国会批准、总统签字，那么将成为严重破坏台湾海峡现状的法律。北京向台湾海峡派辽宁舰，就是为了重申：台湾问题是个敏感问题，不仅台当局政界，就是美国现政府也应该清醒地认识到这一点。
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