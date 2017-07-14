中国稳步迈向全球金融中心：或将与美国不相上下

香港《南华早报》网站7月12日刊登题为《更加开放的资本市场有助于中国升格为全球金融中心》的文章称，现如今中国正走在放开其金融体系这场象征性长征的道路上。尽管不像真正的长征那样耗费体力，不过中国资本市场的系统性转变有可能最终达到让中国升级为全球金融强国的顶点。
文章称，这一进程始于1978年，在之后的几十年里逐渐成形。如今中国依然在取得巨大进展。特别是最近的两大成绩突出表明，中央政府致力于在这条道路上走下去。这两大成绩是：中国A股被纳入MSCI新兴市场指数；债券通“北向通”通道的正式开启。
不过，中国要想实现其高远的金融目标，还有许多工作要做。中国经济规模或许位居全球第二，但是据环球银行间金融通信协会提供的数字，今年5月，使用人民币的情况在全球交易中仅占1.6%，排在第七位，和占据42.1%市场份额的美元相比显得微不足道。与此同时，美国和欧洲股票金融市场被认为远比中国内地市场要稳定和成熟得多。
不过，中国的股市（从总市值来说居全球第二位）和债券市场（排名第三）位居全球规模最大市场之列，而且几乎全部由国内投资者出资。严格的管理规定让非中国内地的投资者只能拥有少量的中国资产。
不过，内地股市加入MSCI指数，而且债券通业务范围最近得到拓展，两者都以吸引外国资本拥有中国内地资产为重要目标。在这种背景下，目前海外投资者的中国资产配置偏低的情况将会发生改变。A股被纳入MSCI指数很可能在今后5年里带来2100亿美元的资金流入，而一旦中国被纳入三大全球债券指数（花旗世界政府债券指数、彭博巴克莱全球综合指数、摩根大通新兴市场政府债券指数），债券通可能会在几年内吸引到大约2500亿美元的被动配置需求。
文章称，来自海外的资金流入的快速增长会产生两个重要的长期影响：首先，这会通过更加健全的双向流动来缓解资本外流所带来的压力。
其次，资金的流入可能会促使中国政府鼓励进一步放开对金融市场的限制。
文章称，中国有可能成为与美国不相上下的全球金融中心。在投资规模不断增加的情况下，中国金融市场有可能成为全球最大的市场。中国在继续努力实现人民币国际化的同时，它迈向自由市场的长征会巩固它在金融领域的领导地位，哪怕这并非一朝一夕之事。
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