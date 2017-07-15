解放军轰-6再度绕台演练

日本战机升空“伴飞”
【曰本广播协会网站7月13曰报道】中国6架轰炸机13曰上午相继从冲绳本岛和宫古岛之间的上空通过，自卫队飞机因此紧急起飞。但中国轰炸机编队并未侵犯我领空。防卫省确认中国军机飞越该空域的事实，是继今年3月以来的第二次。防卫省正在分析中国此次行动的目的。
据防卫省消息，13日上午2架中国轰-6轰炸机从东海穿越冲绳本岛和宫古岛之间向太平洋飞去，然后又掉头飞回东海；另外4架轰-6从台湾南部的巴士海峡沿先岛群岛的太平洋一侧北上，然后向西转向，穿过冲绳本岛和宫古岛之间，向东海方向飞走。
去年，自卫队针对中国军机的紧急起飞超过850架次，达到史上最多。
【台湾《自由时报》7月14日报道】题：日战机伴飞轰-6公布空拍照片
日本防卫省统合幕僚监部发布消息证实，中国6架轰-6轰炸机昨分为两组，穿越冲绳本岛和宫古岛之间海域上空，航空自卫队马上紧急升空应对。统合幕僚监部官网也公布航空自卫队战机近距离拍摄到编号为20014及10095的两架轰-6机照片。
中国轰-6机飞越的冲绳本岛与宫古岛之间海域上空，虽然属于公海上空，但具有高度政治敏感性，被视为中国军机突破“岛链”的必经之地。去年11月，中国派出包括两架轰-6机在内的6架军机绕台演训，穿越“第一岛链”，引起日方关注，当时的飞行路径也和昨天类似。
【中央社北京7月14日电】中国大陆国防部今天证实，中共空军13日执行轰炸机训练任务，飞越宫古海峽，并表示今后将继续从事类似远海训练，“有关方面不必大惊小怪、过度解读，习惯就好”。
日本防卫省13日公布，6架共军轰-6轰炸机当天穿越冲绳本岛和宫古岛之间的公海上空，日本航空自卫队战机紧急升空因应。但日方指出中共机没有侵犯日本领空。
根据中国大陆国防评新闻局官方微博“国防部发布”，中国大陆国防部发言人任国强以“答记者问”形式表示，共军上述行动是一次“例行性训练”。任国强说：“中国军机在宫古海峡空域的有关飞行活动合法正当，中国军队今后将根据形势任务的需要，继续组织类似远海训练。有关方面不必大惊小怪、过度解读，习惯就好。”
同时，中共海军航空母舰辽宁舰编队沿台湾海峡北上后，13日在未知海域执行编队协同训练。辽宁舰与3艘属舰为提升编队指挥所指挥能力，在航行途中模拟复杂海空情况下的队形调整。
根据中国大陆国防部官网新闻稿，辽宁舰编队结束参加共军进驻香港20周年庆祝活动后，13日刚抵达“某海域”，就从事复杂海空情况背景下的编队指挥所训练。辽宁舰编队这次“跨区机动训练”正值盛夏，天候多变，训练海域南北跨度大。在多变天候条件基础上设置复杂多样的作战背景，可加强实兵指挥控制训练和情况处置。
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