阿基诺三世面临滥权贪腐指控

【美联社马尼拉7月14曰电】菲律宾反腐败机构周五表示将对前总统阿基诺三世提起刑事指控，据称他要为2015年警方与反政府武装冲突中44名警察的死亡负责。
监察专员孔奇塔•卡皮奧•莫拉莱斯说，阿基诺三世应该被控滥用职权和腐败罪，因为他当年允许已遭停职的警察总长在马马萨帕诺镇南部的行动中扮演积极角色，导致警方遭遇多年来最大的一次人员损失。
时任警察总长阿兰•普里西马在行动前因涉嫌腐败而被停职，并且当时已经提名了代理警察总长。
菲国家警察特种部队在2015年1月25日的行动中击毙了被美国长两通缉的马来西亚籍恐怖分子祖尔基夫利•本•希尔，但警方遭遇的惨重损失引发民众不满。
莫拉莱斯说，阿基诺三世和普里西马之间的短信来往显示，这位遭停职的警察总长在那次行动中扮演了重要角色，这是阿基诺三世“操作和影响”的结果。阿基诺三世回应称，他本人没有直接参与行动的策划和实施。他说有关人员只向他简单通报了行动计划要点，其中没有需要他批准的地方。
【中央社马尼拉7月14日电】菲律宾前总统阿基诺三世将因2015年的44名特警被屠事件，面临刑事及贪腐控告。
菲监察专员莫拉莱斯已下令就此事件依刑法及反贪腐法对阿基诺三世控以“滥用职权”等罪名。将与阿基诺三世一同被控告的，还有前警察总长普里西马以及国家警察特种部队队长纳佩尼亚斯。
2015年1月25曰，菲国特警300余人潜入南部一座小镇的叛军势力范围，但在撤退时遭穆斯林好战分子夹击，折损44人，是近30多年来警察丧生人数最多的一役。
当时行动高度保密，就连代理警察总长和三军参谋总长都一无所悉，外传阿基诺三世指派涉及不当使用经费而被停职的普里西马主导这场反恐任务。前总统拉莫斯当时抨击阿基诺三世破坏指挥链，应为事件负责。
马拉卡南宫发言人周五说，杜特尔特总统了解到44名特警的英勇牺牲，也希望能将事件查个水落石出，让应负责的人负责，为受害人及家属还以公道。阿基诺三世是继埃斯特拉达、阿罗约之后，第三位被控贪腐相关罪名的菲律宾总统。
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