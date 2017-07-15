美国丧失领导力让世界更动荡

眼下我们正处于我认为确有必要真正担忧的时刻。我们最好应当评估一下全球秩序：世界比一年前更安全了吗？战争的风险是增加了还是减小了？严重经济危机的风险加剧了还是降低了？与2016年6月相比，有助于缓和并解决利益冲突、加强国际合作前景的制度安排和规则是更加稳健了还是更加脆弱了？
人类冲突程度处于历史低点
尽管令人担忧的头条消息比比皆是，但最近形势略有好转，人类之间的冲突程度仍然处于历史低点，现在人类因暴力致死的可能性大大低于人类历史的几乎其他所有时刻。十年来，即使把中东不断恶化的局势考虑在内，低强度冲突的数量也未大幅增加。
虽然“伊斯兰国”组织及其他恐怖组织得以在更多的地方指挥或煽动恐怖袭击，但是在叙利亚或伊拉克这样正处于冲突中的地区之外，恐怖主义的实际危险仍相对较低，特别是与更加平淡无奇和司空见惯的危害相比。
当然，这种令人鼓舞的趋势不能保证永远宁静，甚至可能有人会说这种自我满足更有可能迅速发展成战争。但是，我们应当心存感激，世界比早些年要更为和平，而且我们应努力从这种观点中吸取正确的教训。至少，70多年来大国没有相互混战，而维持和平局面仍然是一项重要任务。
国际关系面临七十年未有之变局
如果想了解需要担忧的问题，那么，不必求远，眼前就有。在亚洲，朝鲜不顾全球舆论执意发展核导能力，令人除了震惊还是震惊。很难发现亚洲当前的局势比一年前安全。
同样令人沮丧的结论也适用于中东，而且变本加厉。在阿富汗，局势“似曾相识”：美国即将逆转贝拉克•奥巴马的撤军决定，向一场打不赢的战争增兵。
我们深知我们赢不了，此时此刻，我们甚至无法打破僵局，可是民主党人和共和党人都不让我们退出游戏。最后、但一样重要的是，当今国际体系的制度基础继续受到削弱。这些机构的重要性有时被夸大了，但是即使精明务实的现实主义者也认同强大的机构能够促进志趣相同的国家进行合作，为重要的国际关系提供更大的可预测性。
北约仍然完好无损，但是实力却比一年前有所削弱；而由于特朗普宣布放弃《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)及其对朝鲜和菲律宾反复无常的反应，人们对美国在亚洲所发挥作用的疑虑加大。
今天美国面临的局面是：德国领导人希望欧洲“规划好自己的路线”，加拿大外长说“似乎已经70年未变的国际关系正在出现问题”，还说美国的决定正迫使加拿大“确定我们自己明确的主权路线”。
这种情绪并非世界末曰的迹象，但它们预示着美国及其最重要的邻国和盟国之间的关系并不轻松。
美国身处麻烦热点却无所作为
特朗普上任才刚刚六个月，但是已经很难历数这些令人不安的时刻了。自二战以来美国对外政策的最伟大成就就是它决定防止战争爆发或是一旦战争爆发决定迅速终止战争的能力。
如前所述，鉴于美国现有的安全程度和富裕程度，一个和平的世界非常符合美国的国家利益。军事实力与娴熟的外交手段相结合维护了欧洲和亚洲大部分地区冷战期间的和平，而且在中东也常常(但并不总是)发挥了稳定作用。
这不仅需要可以信赖的军事实力，而且需要深谙世界运行之道与他国利益所在、对美国自身利益有清醒认识、并且足够靠谱以至于别人能够信任其可以兑现诺言的政治家。
与此形成鲜明对比的是，当美国领导人自我开战(2003年的伊拉克战争)、毫无缘由地升级冲突(1965年的越南战争)或是对一触即发的冲突置若罔闻并错失和平良机(1950年的朝鲜战争和三次中东战争)时，美国对外政策都遭受了最惨重的失败。而且这些失误多半源于领导人的冲动和无知，他们对自己掌控的局势知之甚少。
如果说过去25年给了我们什么经验教训的话，那就是：仅凭轰炸是解决不了对外政策问题的。最近几十年，我们在这方面表现得极其糟糕，而特朗普蔑视外交并对囯务院进行大换血的行为将更加严重地削弱我们的实力。
美国仍置身于世界大多数麻烦的热点，但是现在的政府之舟却由一位没有精确航行图、没有精兵强将，甚至没有明确的目的地，同时又缺乏经验的船长掌着舵。
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