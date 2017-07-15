印方寻求外交解决边界对峙问题

印媒称，印度外交部13日称，尽管北京的言辞日益严厉，但印度和中国仍在利用外交渠道解决双方的对峙，从而继续对已经进入第二个月的锡金段三国交界地带紧张局势采取一种慎重的表态。
据《印度教徒报》网站7月13日报道，印度外交部发言人巴格莱说：“我们有外交渠道，我们两国在各自首都都设有可以使用的大使馆，它们将会继续得到利用。”他重复了印度外交秘书苏杰生11日有关印中两国是动荡世界中的一个“稳定因素”的言论。巴格莱说：“外交秘书的讲话强调了我们的态度。我们对于这个问题的态度是非常肯定的。”
报道称，尽管出现了围绕洞朗地区局势的关系紧张，但印度政府在6月和7月份一直在派出部长和官员出席在中国举办的农业、教育、文化和环境等主题的金砖国家会议。
《印度教徒报》网站7月12日报道称，中国12日称，倘若印度军队撤至其所谓的“边界线印方一侧”，那么中印两国军队之间在洞朗地区的对峙有可能早日结束。
报道称，中国外交部最近曾把印度对中国领土的所谓入侵称为“背信弃义”，并坚称印度军队撤出是两国会谈的“先决条件”。而12日中国外交部采取了一种与近期相比不那么严厉的语调，称：“中方要求印方立即无条件将越界边防部队撤回边界线印方一侧，尽快妥善解决此次事件。”
另据印度Zee新闻网站7月13日报道，在中国提出愿为解决克什米尔问题发挥“建设性作用”一天后，印度外交部13日试图表明印度的立场，称这是印度和巴基斯坦的双边问题。印度外交部发言人巴格莱在新德里的记者会上说：“印度的立场非常明确——在双边框架下解决与巴基斯坦的所有问题，包括克什米尔。”
中国外交部发言人耿爽称，印度和巴基斯坦是重要的南亚国家，但“克什米尔地区局势已引起国际社会关注”。他在表达对印巴紧张关系的关切时说：“两国在克什米尔控制线附近发生冲突，不仅不利于两国各自稳定与发展，也不利于地区和平与安宁。”他说：“中方愿为巴印改善关系发挥建设性作用。”
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