中国在全球范围内直超美国

外媒称，皮尤研究中心在13日发布的最新调查结果中指出，在全球38个国家当中，42%的人认为美国是世界头号经济大国，而32%的人认为是中国。
据印度《经济时报》网站7月14日报道，调查报告说：“美国分别有51%和35%的人选自己的国家和中国。”但是，在调查涉及的10个欧盟国家中，有7个国家认为中国是头号经济大国。皮尤研究中心说俄罗斯也有更多人持这个观点。值得注意的是，在美国长期以来的盟友澳大利亚，中国以58%比29%的优势领先美国。迄今，澳大利亚的头号贸易伙伴一直是中国。
皮尤研究中心说，一年来，美国很多重要贸易伙伴和盟国认为美国的经济实力在减弱。皮尤说，在若干欧洲国家，可以看到这个趋势，它们近年来对经济力量对比的看法发生了波动。皮尤认为：“这些变化并不仅限于欧洲。在加拿大、巴西、墨西哥和菲律宾，认知也发生了剧烈变化。”
另据美国有线电视新闻网网站7月13日报道，根据13日公布的一项关于中国全球形象的最新报告，世界现任超级大国和新兴超级大国在受欢迎程度的角逐中不分伯仲。
报道称，在接受皮尤研究中心调查的38个国家中的近4.2万人中，有49%的人对美国持赞许看法，而对中国持赞许看法者的比例为47%。虽然比例接近，但这一民调结果显示，全球各地人们的看法存在深刻分歧。在俄罗斯和撒哈拉沙漠以南非洲地区，中国是最受欢迎的国家——北京近年在撒哈拉沙漠以南非洲地区投入了大量资金用于援助和基础设施建设。大赦国际组织东亚地区主管尼古拉斯·贝克林说：“中国一直在进行大手笔的投资以建立其‘软实力’。”
中国的全球反感率为37%，而美国则为39%。在美国受访者当中，对中国持喜爱和批评态度的比例相同，而日本和越南等亚洲国家的受访者对于他们的庞大邻国的看法则最为消极。
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