皇家马德里队今年取得了历史性成就——这支西甲夺冠次数最多的球队在本赛季欧洲冠军联赛决赛中以4比1击败尤文图斯队，成为首支改制后蝉联欧冠冠军的球队。此外，皇马还在本赛季的西甲联赛上力压巴塞罗那队夺冠。在皇马球迷看来，谁是世界上最伟大的俱乐
部和最伟大的足球队一目了然。
不过从市值上看，皇马只排名世界第五。美国《福布斯》杂志公布了今年全球最有价值的50家体育俱乐部榜单。皇马继去年排名次席后，今年仅排在第五位（估值31.3亿欧元），落后于夙敌巴塞罗那(31.9亿欧元)和本赛季欧联杯冠军曼联(32.3亿欧元)。曼联在全球最有价值足球俱乐部中排名第一主要得益于英超联赛利润丰厚的电视转播权收入。
全球最有价值体育俱乐部依旧是美国的橄榄球俱乐部达拉斯牛仔队。去年这支橄揽球队将皇马挤下头把交椅。来自美国的体育俱乐部总体实力最强，50家最有价值俱乐部中有43家来自美国，其中29家来自美国职业撖榄球大联盟。
排名第二的纽约洋基队（32.4亿欧元）来自美国职业棒球大联盟。最有价值的德国足球俱乐部拜仁慕尼黑队(23.7亿欧元)排名未进入前十，排在第15位。
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