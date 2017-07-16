新加坡出现抗议集会要求对李显龙滥权指控进行调查

路透社报道，新加坡演说者角落（Speakers' Corner）今天约有400名抗议者聚集，要求当局展开独立调查，以了解总理李显龙就如何处理其先父李光耀故居而与弟妹发生的争执中，是否曾滥权。
李光耀长期担任总理，2015年辞世，他的子女们对位于欧思礼路（Oxley Road）38号的这栋家族房宅是否应拆除或任由政府决定是否设为纪念馆，意见严重分歧。
作为新加坡建制核心的李家，如今出现公开争执，使得以身为东南亚安定基石为荣的新加坡，出现了令人不安的问题。
这个国家鲜少有人会与当局唱反调，不过此事仍使今天某些抗议人士表达出对李家的不满。
一个大型抗议布条上写着：“新加坡属于新加坡人民而非李家所有。”
商人兼政治活跃人士苏雷曼（Osman Sulaiman）对抗议民众说：“最近李显龙与其弟妹的案子并不只是李光耀的遗嘱如何的问题，还涉及滥权指控。同时相关指控还不是来自张三李四，而是由总理的弟妹提出，他们了解一些秘密内情。”
发起抗议的人士要求新加坡总统，下令对此事展开独立调查。
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