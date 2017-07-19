韩大幅上调最低工资标准引小企业不满

美媒称，韩国表示将把最低工资调高16.4%。与其他发达经济体最近的上调相比，其幅度相当大。在韩国新的左倾政府推行其政策议程之际，这引起了小企业的不满。
据美国《华尔街日报》网站7月17日报道，5月份就职的韩国总统文在寅正推动政府在创造就业和刺激内需方面发挥更大作用，并呼吁大幅提高最低工资标准，以解决收入不平等问题。
文在寅今天说：“这不仅仅是时薪问题，它象征着作为一个人的生活权利。”
该国最低工资委员会表示，它已决定将最低工资标准上调至相当于每小时6.67美元的水平，并从2018年1月1日开始生效。这是2001年以来的最大年度涨幅，今年为7.3%，2016年为8.1%。
这一涨幅引发了企业的担忧。主要由小企业主组成的韩国微型企业联合会说，其成员“担心就业人数突然下降、服务质量下降，以及由于营商环境恶化而可能停业”。
政府正在为小企业筹备一揽子财政援助计划，以抵消任何负面影响。韩国企划财政部说，它决定拿出约26.6亿美元，帮助规模较小的企业承担变重的财政负担，并维持就业。它还计划在未来一年以减税或降低信用卡交易费用的形式，向企业提供更多财政援助。
据该委员会说，多达463万雇员（约占工薪层的24%），包括低收入人群中的兼职者和合同工，将会因这项决定而加薪。
报道称，分析人士说，工资上涨还可能增加通胀压力，这反过来会抑制加薪对消费的影响。
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