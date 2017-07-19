乌东地区宣布成立新国“小俄罗斯”

自行宣布独立的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”的代表同乌克兰19个地区的代表周二宣布成立一个新的联邦制国家——小俄罗斯。“顿涅茨克人民共和国”代理副总理亚历山大•季莫费耶夫宣读了关于成立新国家的宪法法令。
法令指出：“我们，乌克兰前属地区的代表，宣布成立一个新国家。这个国家是乌克兰的权利继承者。我们一致同意，新国家名为小俄罗斯，因为乌克兰这个名称已经名誉扫地。”
此前“顿涅茨克人民共和国”领导人亚历山大•扎哈尔琴科向与会者宣读了一份政治宣言，阐述建立小俄罗斯的必要性。他指出：“基辅当局已无力停止内战，我们建议成立新的国家——小俄罗斯，过渡期为三年。”
上述两份文件得到与会代表的一致通过。除顿巴斯的代表外，参会者还包括来自乌克兰哈尔科夫州、敖德萨州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、扎波罗热州、利沃夫州、基辅州和基辅市等地区的代表。
根据宪法法令，小俄罗斯首都为顿涅茨克市，基辅将保留历史文化中心的地位。宪法法令还规定，小俄罗斯的宪法将制宪会议起草通过，而后提交全民公决。
2014年4月，乌克兰顿涅茨克州和卢甘斯克州民众举行集会，拒绝承认基辅二月政变的合法性，宣布成立“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”,并于同年5月举行全民公决，宣布独立。乌克兰当局不承认这两个共和国，宣布两地为被占领土，同时将当地民兵武装列为恐怖组织。
【美联莫斯科7月18曰电】乌克兰东部的分离主义者周二宣布建立一个新国家，并希望这个新国家不仅包括他们已控制地区还包括乌克兰其余地区。
他们在顿涅茨克这个叛乱分子大本营出人意料地宣布建国，令人们对2015年达成的停火协议产生了更大怀疑。乌克兰政府与叛乱分子进行和谈的特使叶夫根尼•马尔丘克周二称，叛乱分子在将于明斯克举行下轮会谈前一天宣布建国“可能令谈判完全受阻”。
【俄罗斯卫星网7月18日报道】乌克兰总统波罗申科在“顿涅茨克人民共和国”当局宣布成立新国家小俄罗斯后表示，“乌克兰将恢复对顿巴斯和克里米亚的主权”。
波罗串科的新闻秘书采戈尔科在推特上援引总统的话称：“‘新俄罗斯’的方案已被埋葬。乌克兰将恢复对顿巴斯和克里米亚的主权。
“顿涅茨克人民共和国”代理副总理季莫费耶夫表示，小俄罗斯宪法将规定该国的不结盟地位，并确定与俄罗斯恢复联系的方针，该国将采取加入俄白联盟国家的路线。
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