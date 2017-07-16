中国增加日本周边军事活动 海警船首次进入九州北部海域

日本海上保卫厅表示，两艘中国海警船于昨日（15日）短暂进入九州西南方向两个小岛周边的日本海域。这是中国政府船只首次被确认进入该水域。
共同社引述日本海上保卫厅指出，一艘中国海警船于昨日早上约11点50分进入对马岛附近水域，并在被日本海上保卫厅发出警示之后，于12点20分离开。
但是，下午3点50分时，这艘中国海警船同另外一艘中国船只再次进入冲之岛北部水域，并在约5点时离去。
根据“联合国海洋法公约”，各国船只要不损害有关国家的安全，都可以通过他国领海。
共同社报道指出，日本海上防卫厅在发现中国海警船时，仅是要求其离开该水域，并为说明是否将其行为视为入侵。
对马岛位于朝鲜半岛南端与日本九州西北岸的中间。
同日，中国空军新闻发言人申进科大校表示，中国空军在本周内多次进行远海远洋训练，轰-6K等多型多架战机编队飞越了巴士海峡和宫古海峡，检验了海上实战能力。
他也指出，这是中国空军年度训练计划内的例行性安排，符合相关国际法和国际实践，不针对任何特定国家、地区和目标。
据路透社引述，中国国防部6架战机在飞跃宫古海峡之后，于14日告诉日本“要习惯”类似活动。
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