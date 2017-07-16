新加坡33%青年不想结婚

新加坡全国青年理事会公布最新调查指出，虽然有8成受访青年仍把婚姻视为重要的人生目标，不过，抱持不婚主义的青年比率从2010年的18%增加到2016年的33%。
新加坡全国青年理事会从2002年起首度进行全国青年调查，这次最新公布结果，主要是调查2016年10月到12月间，介于15岁到34岁共3531名年轻人的价值观、社交及志向。
调查说，维系家庭关系、拥有房子、掌握新科技技能、成功事业和赚钱是新加坡年轻人的重要人生目标。
调查结果指出，虽然有8成受访青年把婚姻视为重要的人生目标，但抱持不婚主义的年轻人比率，却在6年来增加将近1倍。
除了婚姻观调查之外，调查结果也指出，有60%和45%的新加坡年轻人，分别拥有不同种族和国籍的朋友。
另外，根据这项全国青年调查，新加坡年轻人每天从社群媒体获取新闻信息比率达78%，每周花10小时以上参与家庭活动比率达53%，每周上网时间超过10小时的比率达42%，同时，认为对社会做出贡献是非常重要的比率达40%。（中央社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost