驻冲绳美军基地将整合：重要补给基地归还冲绳

日本《产经新闻》7月16日报道称，关于冲绳县嘉手纳基地以南美军基地整合与归还计划，防卫省将从8月起进行整合地的设施建设。普天间基地的一部分也将提前归还，定于8月1日举行归还仪式。减轻冲绳县的美军基地负担将取得具体进展。
2013年4月，日美两国政府就冲绳美军基地整合与归还计划达成了协议。该计划的核心是被称为远东第一大的后勤补给维修基地——储藏军用物资和生活用品的牧港补给地区的整合与归还。冲绳对靠近那霸市市区的牧港补给地区归还后的开发寄予很大期望。
为了归还牧港补给地区，美军将把十几栋巨大的仓库群迁往冲绳嘉手纳弹药库地区，对美军基地进行整合。
作为迁移地的嘉手纳弹药库地区，当地居民长期进入美军没有设置铁丝网的用地，或开跳蚤市场，或进行耕种。今年4月，防卫省在当地张贴了警告公示，要求物主一个月内清除物品。
清除期限已过，防卫省认为物主放弃了所有权，将从8月起着手进行清除。在清除工作完成后，将对哑弹进行探测，平整土地，建设仓库。工期预计5年，预定于2022年开始交付美军。
另一方面，关于预定于2022年归还的普天间基地，将于本月底提前归还约4公顷的土地。当地将在归还地上修建城市道路，以缓解周边道路严重的交通拥堵。
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