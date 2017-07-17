世界上最有权势女性的丈夫们都在做什么？

西媒称，男性领导人的女友和夫人在国际场合越来越受到媒体的关注，其穿着打扮、行为举止、社交活动，都成为热门话题。就像数年前媒体对法国前总统萨科齐夫人卡拉·布鲁尼趋之若鹜一样，如今媒体对美国总统特朗普夫人梅拉尼娅·特朗普也颇有兴趣。
据西班牙《先锋报》7月12日报道，国际领导人俱乐部中也有少数女性成员，但她们的男友或丈夫对大多数人来说还很陌生。由于能够坐上世界权力宝座上的女性少之又少，因此他们也为数不多。而且他们大多愿意做一个女强人背后的低调隐形人，而且都拥有自己的职业。
报道称，传统上并不存在“第一先生”的称谓，而且他们并不愿意像“第一夫人”那样备受瞩目。德国总理默克尔和英国首相梅的丈夫平日走在柏林或伦敦的街上都不会被人认出来。他们专注于自己的工作，不愿介入妻子的政治生活。即便在某些重要活动中必须陪伴妻子出席，他们也显得有些羞涩内敛。
默克尔的丈夫约阿希姆·绍尔是这群男人中的代表人物。绍尔生于1949年，是柏林洪堡大学的化学教授。他是默克尔的第二任丈夫，极少出现在闪光灯下。绍尔从1974年就开始担任化学教授，在量子化学领域颇有建树。在美国工作8年之后，他于1992年加入了马克斯·普朗克协会，并于次年开始在洪堡大学任职。绍尔在1998年12月30日与默克尔结婚，但两人早在1981年就已结识。默克尔没有自己生育的孩子，两个儿子都是绍尔与前妻所生。
报道称，绍尔只在国事访问或者举行重要活动时陪在默克尔身旁。他对默克尔的选情并不关心，也不愿意接受媒体访问。2013年路透社曾经成功访问绍尔，但他在接受访问期间只谈到了音乐。默克尔2005年第一次当选总理时，绍尔仅通过大学实验室的电视观看了一会儿就职典礼。
梅的丈夫也是一个低调的人。现年59岁的菲利普·约翰·梅和妻子一样都是保守党成员，在投资银行工作，毕业于著名的牛津大学。他出身中产阶层家庭，虽然在牛津大学学的是历史专业，但毕业后一直致力于金融工作。虽然他并没有多少从政经验，但在最近的选举活动中给予了梅大力支持。
报道称，虽然梅的丈夫并不愿意接受媒体采访，但在选举过程中和梅共同参加了英国广播公司的一档节目。两人于1980年9月6日结婚，没有生育孩子。
报道称，不过在普遍行事低调的“先生团”中，挪威首相埃尔娜·索尔贝格的丈夫辛勒·芬内斯是个例外。他很乐意在采访节目中介绍自己如何为一家人烹饪食物。虽然芬内斯并没有陪伴妻子出访，但他曾公开表示自己很享受“家庭煮夫”的角色。
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