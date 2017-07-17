今天公布的一项调查显示，由于首相安倍晋三丑闻缠身，且人们认为他将选民的支持视为理所当然，现在他的支持率已经跌破30%。这是自他2012年重新上台以来最低的支持率。
安倍涉嫌在一位朋友的生意上有徇私行为，这一丑闻及其内阁成员的多次失误对安倍造成了负面影响。他最近拿下自民党总裁的第三个任期，因此他在2018年9月任期届满之前将一直担任首相。
根据时事通讯社7月7日至10日进行的调查，安倍政府的支持率比一个月前下降了 15.2个百分点，跌至29.9%。不支持内阁的最大原因是对首相缺乏信任。内阁官房长官菅义伟对记者说，政府将“诚恳看待”支持率下降将其视为民众的呼声”。
菅义伟说：“我们在将经济复苏作为重中之重的同时，也希望努力通过一种稳健的方式逐一解决日本国内外跌破三成的各种问题。” 安倍执政联盟中的伙伴、公明党领袖山口那津男今天早些时候敦促首相把重点放在重获公众信任上。
媒体报道说，安倍正考虑8月3日对其内阁进行大规模改组，此举将替换19位大臣中的半数以上，但是将保留他的关键伙伴。
不过，政界人士和分析人士说，内阁改组很可能只会对安倍的支持率产生有限影响。
日本大学政治学教授岩井奉信说：“当支持率像这样下降的时候，它就会变成恶性循环。安倍能做的就是保持谦逊的姿态，继续道歉。这需要时间。”
独立分析人士森田实说：“我认为这是对政府的一次冲击。”但是，安倍的支持率仍然高于个位数水平，过去一些领导人曾因为个位数的支持率而被迫辞职。森田实说：“有观点认为，他的支持率可以恢复，这取决于他的反应。”
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