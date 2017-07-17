白宫公布北美自贸协定修订“路线图” 未大幅偏离美国既有贸易政策

美媒称，特朗普政府17日公布了修订北美自由贸易协定（NAFTA）的路线图，要求保留“购买美国货”条款并减少贸易逆差。但相比特朗普在竞选期间针对美墨和美加贸易提出的激烈言辞，这份路线图的立场有所缓和。
据美国《华尔街日报》网站7月18日报道，这份蓝图表明，白宫正力图与北美贸易伙伴达成一份能在美国国会通过的协议。美国国会在NAFTA问题上存在分歧。投票给特朗普的选民大多因美国流失制造业岗位而愤恨不安，这份蓝图顺应了他们的呼声，不仅包含降低美国对NAFTA国家贸易逆差的总体目标，还承诺努力保留政府采购中有利于美国公司的规定。
报道称，蓝图中还提出一项细节不详的机制，防止各国操纵本币以获得贸易优势。货币操纵问题虽然在美国与墨西哥、美国与加拿大的贸易关系中不是很突出，但国会议员和一些经济学家对此日益关切。此外，蓝图中的某些条款在劳工和环境问题上给墨西哥提出难题。
在2016年竞选时，特朗普反复威胁退出NAFTA，称之为“可能是历史上最糟糕的贸易协议”。17日公布的蓝图并没有大幅偏离美国既有的贸易政策。
谨慎的商业团体和共和党议员对这份蓝图没有太大反应。另一方面，民主党议员认为蓝图内容含糊不清，不够充分。这表明特朗普在赢得两党支持方面将面临挑战。而且蓝图列出的部分目标可能遭到墨西哥和加拿大官员的反对，比如取消一项争端解决制度。该制度规定，如果美国认为贸易伙伴以低于市场成本的价格倾销货物而征收关税，贸易伙伴有权提出质疑。
这些批评凸显出特朗普乃至任何一届美国总统在政治矛盾激化环境下洽谈新协议都会面临的困难。
按照速战速决的原则，美国、墨西哥和加拿大可能在30天内开始谈判。美国官员表示希望在明年1月份完成谈判，因为之后墨西哥总统大选和美国中期选举将开始升温。
面对政治支持率下降的局面，白宫本周主打“美国制造”牌，希望争取那些质疑自由贸易和全球化的选民。
报道称，白宫内部对贸易问题似乎存在分歧，持“经济民族主义”观点的官员希望在边境设立壁垒以维护美国制造业工人的利益，而亲商的官员则认为设立壁垒会给整体收入和经济增长造成冲击。周一路线图中的温和措辞或表明，亲商派在白宫内部占据了上风。
不过，白宫此次公布的路线图也确有支持强硬贸易立场之处，那就是提议删除NAFTA“第十九章争端解决机制”条款。该条款使加拿大和墨西哥可以更容易地避免美国的贸易制裁。加拿大方面将保留这项条款作为一项重点要求。
加拿大外交部长克里斯蒂娅·弗里兰说，加拿大对于完善NAFTA框架表示欢迎，但会在这个过程中维护本国利益，主张本国的价值观念。
在墨西哥，有关重启谈判可能带来冲击的担忧最近几个月有所消退，这从比索升值即可见一斑。目前比索处于14个月的高位，不到18比索兑换1美元。1月份特朗普准备就职期间，比索曾跌至创纪录低位，约22比索兑换1美元，当时投资者因福特汽车公司决定取消在墨西哥投资16亿美元建厂的计划而感到恐慌。
墨西哥观察人士称，如果美国放弃NAFTA，进而按照世界贸易组织规则向墨西哥征收进口关税，那么相比美国的关税，墨西哥可以对美国产品征收的关税要更高。以墨西哥生产的汽车为例，除皮卡外，美国按照世贸组织最惠国待遇规定只能征收2.5%的进口关税。
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