最新研究借DNA揭开哥伦布身世之谜

外媒称，目前为止，虽然普遍接受的理论认为哥伦布出生于意大利热那亚，但也并未排除他是西班牙加泰罗尼亚人或加利西亚人，以及是葡萄牙人的可能。一个葡萄牙研究小组将借助500年前的DNA样本来论证这一理论。
据埃菲社7月17日报道，哥伦布的儿子亲手制造了这个谜团。他在描述父亲生平的传记当中并没有说明哥伦布的出生地，因而为后世的研究学者提供了无限猜想的空间。
葡萄牙科因布拉大学和里斯本大学的研究人员将论证其中一种猜测：哥伦布可能是葡萄牙人，其真实姓名是佩德罗·阿泰德，身份则是15世纪的葡萄牙海盗。
这个理论是里斯本大学教授费尔南多·布兰科在2012年提出的。当时，他在其著作《克里斯托弗·哥伦布：葡萄牙贵族》中提出，哥伦布的生平与佩德罗·阿泰德存在超过50多个相符之处。
阿泰德被认为死于1473年在圣维森特角发生的一场海战，当时他的对手是一个叫做屈隆的法国海盗。布兰科认为，阿泰德并没有死，逃生后出于安全考虑改名为佩德罗·哥伦布（屈隆），原因是阿泰德家族因卷入刺杀葡萄牙国王的阴谋而受到追捕。
布兰科在接受媒体采访时表示，大量证据显示，哥伦布的真名是佩德罗·哥伦布。他签名时从未写过克里斯托弗·哥伦布这个名字。他要么直接签写“海军上将”，要么签字相当难以分辨，但从中可以看到“佩德罗·哥伦布”这个名字。哥伦布的生平传记称其在1476年遭遇海难后游到葡萄牙，这也从侧面印证了布兰科的猜测。
研究人员将把从佩德罗·阿泰德堂兄弟的遗骨当中提取的DNA，与2006年在西班牙提取的哥伦布儿子的DNA样本进行比对。
布兰科表示：“我可以肯定他的真名叫佩德罗·哥伦布。目前需要证实的是他与佩德罗·阿泰德之间的关系。”
但只有在阿泰德堂兄弟的遗骨保存良好的情况下才能进行论证，而其保存状态尚不得而知，因为埋葬其堂兄的棺木还没有开启。研究小组希望在夏季过后能够展开比对工作，此前他们已经获得当局的许可。DNA样本或将送到西班牙圣地亚哥德康波斯特拉大学进行分析比对。
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