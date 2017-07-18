特朗普启动“美国制造周”推销美国货

美国总统特朗普１７日宣布将当天定为“美国制造日”，将７月１６日至２２日定为“美国制造周”，希望通过这一行动促进美国制造业发展，拓宽美国货销路。
“建筑工人、牧场工人、工匠以及其他劳动者通过每天的劳动让美国更加伟大，我号召美国人在今天或本周向他们致以特别的敬意，”特朗普在一份声明中说，“我致力于促进美国制造业发展，为美国货打开世界各地市场”。
特朗普还和美国副总统彭斯在白宫南草坪参加了美国货展活动。他呼吁美国人购买美国货，“当我们购买美国产品时，利润、收入以及最重要的工作岗位都会留在国内”。
特朗普在竞选期间承诺要将制造业就业岗位带回美国，提出“美国优先”的经济政策，称会向企业施加压力，确保工作岗位和产能留在美国。他当时说，任何公司如果把就业机会转移到外国，然后把产品进口到美国国内，都会被征收高额关税。
据美国媒体报道，“美国制造周”的举办背景与特朗普政府上台以后采取的一系列经济政策有关，包括寻求就墨西哥、美国、加拿大三国的北美自贸协定重新谈判等。这些政策引发其他国家关于美国贸易保护主义的担忧。
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