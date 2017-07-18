财经观察：中国经济四大思维启迪世界

阿根廷研究机构亚洲观察专家塞西莉亚·佩拉尔塔说，中国经济能够长时间保持快速增长与其外向型发展模式密不可分。中国一直是经济全球化的积极推动者。外向开放的思维模式让中国外贸保持增长，外国资本也更青睐中国充满活力的经济环境。





李韦虢认为，与过去10年相比，很多国家的政策更多向内看，实施贸易保护主义政策。而中国继续以开放的模式发展，并带动区域开放，对以出口为主的国家来说非常有益。





熊榆认为，在修炼好“内功”的基础上，中国自信地展开高水平对外开放。在内外兼修的中国经济发展道路下，中国成为各国争相合作与借鉴的对象。可以预见，在未来相当长的一段时间里，中国仍然是对世界经济增长贡献最大的国家。