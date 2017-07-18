财经观察：中国经济四大思维启迪世界

最新出炉的2017年中国经济“半年报”显示，上半年中国经济同比增长6.9%，稳中向好态势更趋明显。海外观察家注意到，在世界经济持续复苏但风险犹存的背景下，中国经济取得这样的成绩，其背后的四大思维引人关注。
乘数思维：新生动力增强
上半年，中国网上零售额同比增长33.4%，高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长13.1%和11.5%，战略性新兴产业同比增长10.8%。随着新产业、新业态和新模式孕育成长以及制造业向中高端迈进，中国经济的新动能不断增强。
法国智库托马斯·莫尔研究所研究员埃马纽埃尔·杜布瓦·德布利斯克对新华社记者说，他今年五六月份在中国调研期间，观察到“互联网＋”和分享经济遍地开花的景象。共享单车、微信支付等分享经济生态，不仅方便人们日常生活，也有望推动经济产值呈几何级增长。
英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆对“互联网＋”同样感受颇深。他在接受新华社记者采访时说，中国推动“互联网＋”等信息技术深入结合到传统产业中，紧密对接产能与供给，充分挖掘内需，使更多人从经济发展中获得实惠。
经济新动能不断积聚，新经济增长点不断涌现。任何一个领域的创新“火花”带来的红利都可能在经济活动中不断强化，并助推经济总量提升。中国政府正通过一系列措施破除机制体制障碍，激活经济肌体细胞，创新驱动下的“乘数思维”让中国经济增长后劲十足。
系统思维：结构优化质量提升
从去年前三个季度同比增速均保持6.7%，到今年连续两个季度增速为6.9%，中国经济增速令人鼓舞，增长的质量效益也可圈可点。上半年，服务业增加值占国内生产总值（GDP）比重继续超过“半壁江山”，并有继续扩大之势。同时，最终消费支出对经济增长的贡献率为63.4%，稳居“三驾马车”之首。
渣打银行驻新加坡经济师、东南亚研究主管李韦虢接受新华社记者专访时表示，中国在保持经济稳定性的情况下对结构进行调整是非常积极的举措。
他还说，中国内需越旺盛，对海外货品和服务的需求也会越大，这对地区经济有正面影响。以旅游业为例，中国经济稳健增长，人民越来越富裕，促进了许多国家的旅游业发展。中国经济稳定增长对区域经济的中长期发展有益。
澳大利亚国立大学东亚研究所所长彼得·德赖斯代尔认为，继续推进改革、提升增长质量、升级经济结构是公众对中国经济取得长期成功感到放心的关键。
跃级而升的中国经济是一个复杂系统。中国决策者正以保持定力、精准发力的系统思维总揽全局，各项措施在推进上相互配合，在实施中相互促进，在成效上相得益彰，稳增长与促改革得到了有效协调。
木桶思维：补短板提升容量
上半年，供给侧结构性改革扎实推进。全国工业产能利用率为76.4%，比上年同期提高3.4个百分点。6月末商品房待售面积同比下降9.6%，降幅比3月末扩大3.2个百分点。5月末规模以上工业企业资产负债率为56.1%，同比下降0.7个百分点。
在推进改革过程中，中国政府注重发挥市场作用和防范金融风险。熊榆说，中国政府有序降低金融杠杆，积极应对发展遇到的不确定因素，使得经济不但强大，而且健康可持续。
美国布鲁金斯学会高级研究员杜大伟也认为，现阶段中国应将控制金融风险置于优先考虑位置。
在推进改革过程中，中国政府把民生放在重要位置。上半年中国居民收入增幅再次“跑赢”GDP增速。农村居民收入增长快于城镇，城乡收入差距继续缩小。
熊榆认为，中国政府改善民生的努力值得称道。在经济高速发展的同时，政府继续深化精准扶贫措施，全力保证就业率。
法国《回声报》近日报道说，中国在就业政策和创业措施上30多年来不断补短板、去风险的木桶思维值得法国关注和借鉴。
“木桶效应”理论认为，最薄弱的环节决定着经济整体质量和水平。中国政府在推进供给侧改革的过程中，“加减法”并举直指结构性失衡的薄弱环节，为经济发展清障碍、强根基。
开放思维：坚持开放激发活力
上半年，中国出口增长15%，进口增长25.7%。中国经济内需稳步扩大，外需明显回稳向好。
印度尼西亚中国商会总会理事杜溎认为，在全球经济低迷的背景下，中国经济持续中高速增长，是中国政府始终秉持开放思维的结果。中国经济如此大的体量，只有保持开放、深度拥抱全球化带来的巨大机遇，才能保持较高增速。
阿根廷研究机构亚洲观察专家塞西莉亚·佩拉尔塔说，中国经济能够长时间保持快速增长与其外向型发展模式密不可分。中国一直是经济全球化的积极推动者。外向开放的思维模式让中国外贸保持增长，外国资本也更青睐中国充满活力的经济环境。
李韦虢认为，与过去10年相比，很多国家的政策更多向内看，实施贸易保护主义政策。而中国继续以开放的模式发展，并带动区域开放，对以出口为主的国家来说非常有益。
熊榆认为，在修炼好“内功”的基础上，中国自信地展开高水平对外开放。在内外兼修的中国经济发展道路下，中国成为各国争相合作与借鉴的对象。可以预见，在未来相当长的一段时间里，中国仍然是对世界经济增长贡献最大的国家。
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