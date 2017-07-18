外商盯上北京冬奥会商机 冬季运动将成大热门

德国户外运动品牌狼爪的中国区负责人表示，由中国政府主导的在2022年北京冬奥会前推动冬季运动发展的行动，将帮助户外品牌在中国实现比整体运动服装市场更快的销售增长。
据英国《金融时报》网站7月17日报道，虽然中国绝大部分地区缺雪，但投资者却并不受影响，公共和私人投资正大量涌入滑雪场。北京方面力求到2030年开设1000个滑雪场，几乎是在现有基础上翻一番。
“对每个人来说，冬季运动都将成为大热门；这是下一个前沿市场，”狼爪中国区首席执行官弗雷德里克·吉拉尔·德哈斯说，“政府发展冬季运动的雄心将创造巨大的推动力。”
据估计，以哥伦比亚和北面为首的外国品牌控制了中国冬季运动服装约70%的市场——这个市场的规模大约为200亿元人民币。
德哈斯说，富有的消费者正开始投身于登山和健行等户外运动，这促使狼爪去年在中国的销售额增长逾15%，这些增长主要来自一线城市。
相较之下，根据欧睿信息咨询公司的数据，去年中国总体的运动服装销售额增长11%，达到1870亿元人民币。
旗下拥有北面和范斯等品牌的威富公司表示，在2021年前将专注于投资中国市场。
报道称，中国运动服装公司也纷纷在该领域打造战略合作伙伴关系。本土品牌安踏已经与日本滑雪服品牌和韩国户外品牌组建了合资公司。
分析师们表示，冬季运动的崛起是小众运动在中国兴起趋势的一部分，原因是消费者希望能与众不同。“运动服装正变得日益专业化，”英国明特尔市场调查公司的马修·克拉布说，“越来越个性化和爱冒险的消费者正选择更多的小众运动。”
由于中国的工人薪资上涨，阿迪达斯等更大型的运动服装公司已经把生产从中国转向其他地方，但德哈斯说，由于中国内地的消费者群体正在扩大，人民币也在走软，狼爪正考虑将生产转到中国内地。
他说：“坦率而言，我们有移师中国的想法，这是因为人民币的波动。成本中占比最高的部分来自布料，薪资附加成本相对不是那么高。因此我们对汇率变化更加敏感。”
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