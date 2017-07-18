南海“仲裁”一年后成一纸空文

美媒称，大约一年前，海牙仲裁庭就菲律宾提起的有关南海的诉讼作出裁决。但是一年过去了，没有发生太大改变，仲裁庭的裁决只是一纸空文。
据美国外交学者网站7月17日报道，出现这种情况的原因很复杂，部分原因是裁决的时机不巧。就在作出裁决前几天，亲美国的阿基诺三世总统领导的菲律宾政府换成由现任总统杜特尔特领导的政府。
报道称，杜特尔特开始在马尼拉和北京的关系方面进行180度转弯。菲律宾成为东盟轮值主席国后，对东盟的工作计划有很大影响，使得东盟对南海的情况没有起到任何作用。
与此同时，中国也以友好的姿态进行回应。尽管许多西方分析人士曾预期北京将会在一开始愤怒回击，最终“屈服于公然无视海牙仲裁庭裁决对其名声产生不良影响的压力”，但实际情况却并非如此。
报道称，北京或许采取了许多大国以前的做法，保持冷静，继续在南海展开行动，还宣称拥有“传统渔场”，并且坚称其“九段线”有效。最终，仲裁庭的法律裁决变得无用。
报道称，东盟和中国在解决争端方面有进展，双方就有争议水域行为准则的“框架”草案达成协议。这份文件没有对外公开，很可能会成为中国展示在没有美国或海牙仲裁庭的干预下也可以很好处理争端的方式。
另据俄罗斯《独立报》7月17日报道，美国表面上不参与中国及其邻国间的对峙。但美国以捍卫通航自由为借口，一次次往中国部署了军人的岛屿派出军舰和军机。实际上华盛顿企图将越南和其他与中国有争端的国家拉拢进自己的军事轨道。
印度、美国和日本海军在印度洋举行大规模演习。三军演练的是“机动协调性”，即为对抗共同敌人做好准备。
但在南海，美国与印尼、越南、马来西亚尚未成功达到它与印度一样的协作程度。
据美国《国家利益》双月刊网站7月15日报道称，从奥巴马政府开始采取的“航行自由”行动并没什么用处。因为在这几次行动中，美国船只仅仅是通过中国宣称为领海的海域，仿佛是在该海域迅速“无害通过”。没有停留，没有操作，没有演习，船上的火控雷达也都关闭——就好像航行通过公海海域一样。这相当于有效承认部分南海属于中国。
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