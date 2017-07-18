中国去年投资港口达200亿美元 布局“蓝色经济通道”

英媒称，中国正在加大力度收购境外港口，扩展其作为海上大国的触角范围。过去一年里中国对港口项目投资翻番，达到200亿美元（1美元约合人民币6.8元），并且在推进开辟北冰洋新航线的计划。
据英国《金融时报》7月17日报道，迎来中国投资的港口均靠近中国在6月提出的三条“蓝色经济通道”，北京方面称，这些通道对于宏伟的“一带一路”倡议（目的是在亚洲和欧洲大约65个国家争取外交盟友和打开市场）取得成功至关重要。
报道称，总部位于伦敦的投资银行格里森斯皮克公司的一项研究发现，在截至6月底的一年里，中资企业已宣布相关计划，拟收购或投资于9个境外港口，这些项目的总价值达到201亿美元。此外，对其他几个港口进行投资的方案正在讨论中，但价值不详。
根据《金融时报》的估算，相对于截至2016年6月底的一年里中国对境外港口项目投资的99.7亿美元，这一活动水平是一个急剧加速。
“过去一年里，中国公布了其所有三条蓝色经济通道，所以看到中资对港口和航运的投资水平显著增加并不让人意外，”格里森斯皮克公司首席执行官亨利·蒂尔曼表示。
报道称，三条海上航线之一是从中国到印度洋，再到地中海的航线，它的重要性在新近宣布的投资中尤为明显。
根据公司公告，中资公司的四个投资项目将在马来西亚上马：72亿美元的马六甲皇京港，28.4亿美元的瓜拉宁宜国际港，14亿美元的槟城港以及1.77亿美元的关丹港项目。
报道称，在印度尼西亚，宁波舟山港公司计划向印尼最大港口雅加达丹戎不碌港的卡里布鲁港扩建项目投资5.9亿美元。
苏塞克斯大学发展研究所专家、崛起力量及全球发展中心主任顾晶（音）表示，关注东南亚是北京方面在该地区努力建立“睦邻友好关系”的一个例子。
报道称，令人瞩目的三条海上航线中另外一条是从中国经过北冰洋到达欧洲的航线。这条路线有望将航行时间缩短数天。一个规划中的项目涉及濒临俄罗斯白海的阿尔汉格尔斯克附近一个新的深水港口，以及一条深入西伯利亚的铁路。
报道称，北极航线的一个喂给港——立陶宛克莱佩达港吸引了招商局港口的投资提议，目的是建设一个新的大型集装箱港口。据知情人士透露，已经在洽谈的其他潜在中资港口投资项目包括濒临巴伦支海的挪威港口希尔克内斯，以及冰岛的两个港口。
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