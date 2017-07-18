7月18日，两百年后重提简·奥斯汀

道说，奥斯汀的成就在19世纪“被人遗忘”，但这种情况已经改变。“她现在的受欢迎程度超过了她去世以后的任何时期。”





温切斯特正在举办名为“神秘的奥斯汀小姐”的展览。策展人路易丝·韦斯特也持类似观点。





简·奥斯汀就安葬在温切斯特大教堂，不是因为她的盛名，而是因为她与这座教堂关系密切。直到她去世多年后，她的墓地附近才挂起了一块牌子，上面写着：“简·奥斯汀以她的文学作品闻名。”





文章称，在诸多专题活动和纪念仪式中，英格兰银行也加入了进来，向这位以敏锐目光审视金钱作用的女性致敬：简·奥斯汀的头像很快将出现在新版的10镑纸币和2镑硬币上。