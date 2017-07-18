7月18日，两百年后重提简·奥斯汀

德新社伦敦7月16日刊发《“她笔下的人物是永恒的”：200年后重提简·奥斯汀》的文章称，餐室里的这张小圆桌至今仍让人感到神秘。简·奥斯汀（1775-1817）就是在这张桌子上创作了她举世闻名的小说作品。
文章称，这位年轻女子选择餐室，是因为房门吱嘎作响，有人进来的时候能够发出警报。每到这个时候，她就会迅速把自己的手稿藏起来。
在简·奥斯汀所处的时代，她只不过以“那位写书的女士”闻名。在逝世200周年后的今天，她再度受到推崇。她于1817年7月18日去世，年仅41岁。
文章称，简·奥斯汀在英格兰南部汉普郡的住所生活和创作。在她的故居博物馆和其他许多地方，人们还在寻找“真正的”简·奥斯汀，探索她的作品至今尚存的现实意义。
正是在乔顿的那所房子里，简与母亲和深爱的姐姐卡桑德拉共同生活。她也是在那里创作了最早的小说作品《理智与情感》《傲慢与偏见》和《诺桑觉寺》。她还在那里创作了《曼斯菲尔德庄园》《爱玛》和《劝导》。
文章称，她的小说大多以爱情、礼仪和金钱为主题，是英语语言文学的经典作品，曾多次被改编成电影。作为1800年前后乔治王时代英国社会的敏锐观察者和分析评论者，她的地位无人能及。
文章称，大量书信展现了她特有的低调叙事风格和冷幽默。她在一封信中写道：“我想，我就是再自负，也只能自吹是敢于成为作家的最才疏学浅、最孤陋寡闻的女人。”
奥斯汀从日常生活当中搜集小说素材的手法至今仍显得异乎寻常。
童年时代，她的父亲是圣公会的乡村牧师，她在八个孩子当中排行第七。她与父亲很亲近，后者一直在暗地里鼓励她，但早早就去世了。她与两个在皇家海军服役的哥哥以及姐姐卡桑德拉的感情很好。那个时候，她家里的其他女性正在一个接一个地生儿育女。
还有她与哥哥爱德华的依赖关系。后者被一个有钱的亲戚收养，继承了大笔财富。爱德华给了简、卡桑德拉以及他们的妈妈安身之处——乔顿的一座村舍，但听任她们过着贫寒的生活。
文章称，作家和电视历史学家露西·沃斯利刚刚推出新书。她在谈到奥斯汀时说：“最关键的是，她有人情味。她的每一个字都出自真诚、信念和爱。”
博物馆讲解员安德鲁·康斯坦丁提到，简·奥斯汀深知如何利用当时围绕势力强大的教区形成的“社交网络”。
“她在社交方面很有一套。她认识教区的所有人，身边包围着青年男子。在和聪明的哥哥们交谈时，她总能打个平手。然后，她会走进自己的房间，把一切记录下来。”
达西先生、伊丽莎白·班纳特和爱玛·伍德豪斯等人物就是这样被创造出来的。
附近的乔顿庄园气势不凡，是爱德华曾经生活过的地方。如今，乔顿庄园图书馆收藏着奥斯汀的作品。馆长吉利恩·道自豪地展示了早期剧本的手稿，上面可以看到删节的段落、修改和匆匆写下的笔记。
道说：“这家人创造了一个神话，好像她是个妙笔生花、一气呵成的作家。其实，她是很下工夫的，有删节，有草稿，有精雕细琢。”
文章称，奥斯汀的重要性在于，她创造的人物让人感到熟悉，有自己的不足。
道说，奥斯汀的成就在19世纪“被人遗忘”，但这种情况已经改变。“她现在的受欢迎程度超过了她去世以后的任何时期。”
温切斯特正在举办名为“神秘的奥斯汀小姐”的展览。策展人路易丝·韦斯特也持类似观点。
简·奥斯汀就安葬在温切斯特大教堂，不是因为她的盛名，而是因为她与这座教堂关系密切。直到她去世多年后，她的墓地附近才挂起了一块牌子，上面写着：“简·奥斯汀以她的文学作品闻名。”
文章称，在诸多专题活动和纪念仪式中，英格兰银行也加入了进来，向这位以敏锐目光审视金钱作用的女性致敬：简·奥斯汀的头像很快将出现在新版的10镑纸币和2镑硬币上。
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