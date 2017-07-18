美国罔顾国际舆论一意孤行 或挑起全球钢铁贸易战

日媒称，围绕美国政府将讨论的钢铁进口限制，美国总统特朗普称将同时实施提高关税和进口配额限制。
据《日本经济新闻》网站7月17日报道，此次的进口限制方案是以安全保障为由的罕见措施，有可能成为世界贸易组织（WTO）规则的漏洞，各国将讨论对抗措施。美国政府内部还有铝和半导体的进口限制方案，有关发生无序“贸易战争”的担忧正在加强。
特朗普12日在飞往法国的总统专机上发出了批评的声音：“各国长年的倾销一直在破坏我们的钢铁产业。”
6月上旬，美国政府讨论新的钢铁进口限制一事浮出水面。在7月7至8日举行的二十国集团峰会上，德国等国刚刚敦促美国政府不要启动进口限制。美国国家经济委员会主任、特朗普内阁成员加里·科恩提出应该慎重的言论，但特朗普脑中仍存在强硬观点。
钢铁问题的根源在于占全球一半份额的中国的过剩产能。在奥巴马执政时期，美国一直实施反倾销税，采取对抗措施，但依据WTO规则，国际秩序得到维护。
不过，美国商务部长、特朗普内阁成员罗斯表示，“WTO规则缺乏效果”，将讨论更偏向保护主义的严格进口限制。
美国《贸易扩展法》第232条被特朗普政府当做限制进口的依据。该法条规定，总统有权以安保为由限制贸易。美国政府的逻辑是，中国等国在钢铁领域的倾销将导致美国国内供给能力下降，武器制造和维持防卫技术可能会变得困难。特朗普政府内部开始有人提出对钢铁征收约20%关税的方案，同时对各国在美销量设置一定配额，实施进口配额限制。
“基于安全保障的贸易限制将成为WTO规则的漏洞。”日本的贸易部门负责人表示担忧。美国曾根据该法第232条，限制伊朗和利比亚的石油出口至美国。WTO规则禁止单方面的进口限制，但如果以安全保障为理由，可以“被视为例外”。
不过，此次讨论的钢铁限制并非出于类似制裁朝鲜的安保紧急原因。如果美国启动限制，各国必将反击。在特朗普政府内部，不仅是钢铁、甚至铝和半导体也存在根据第232条实施进口限制的方案，世界贸易面临陷入严重混乱的风险。
有观点认为，美国最快将在下周对实施进口限制的利弊作出最终判断。
由于反倾销税的影响，中国产钢铁在美国进口总量中所占份额出现了锐减。目前份额排在前列的为加拿大、巴西和韩国，排名第六位的日本所占份额也高于中国。如果进口限制启动，将产生巨大影响。欧洲表示，如果特朗普政府实行限制，将采取对抗措施。“美国优先”将逐渐导致特朗普政府陷入孤立。
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