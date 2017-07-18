《习仲勋在南梁》美术展上受关注 好评不断

美媒称，近日，由中国广东省主办的“其命惟新——广东美术百年大展”在北京中国美术馆开幕。在一楼展厅里，大型历史题材中国画《习仲勋在南梁》甫一亮相，受到广泛关注和好评。
据美国《国际日报》7月16日报道，这幅画作描绘了国民党统治时期，在陕甘宁建立第一个苏维埃政府，尝试治国试验的年轻革命家习仲勋“敢为人先”的故事。
报道称，栩栩如生的画作，让穿越时空的“南梁精神”跃然纸上，不禁让人想起西北第一个边区级苏维埃政府主席习仲勋的就职诺言：“我一定带领大家竭尽全力，保证所有乡亲有地种、有饭吃，老婆娃娃热炕头……努力为乡党做好事，请乡党们监督我。”
主办方负责人表示：“南梁革命根据地为中国革命的胜利作出了不朽的贡献，南梁精神的核心是面向群众、坚守信念、顾全大局、求实开拓，是中国共产党人革命精神的最初源头之一。改革争先、‘杀出一条血路’的南粤精神，是习仲勋等老一辈革命家‘不忘初心’，为人民幸福、国家富强勇于担当、敢为天下先创造出来的。”他认为，以美术创作的形式，穿越时空将南梁南粤“一画牵”，同样是“不忘初心”，不忘改革开放的精神之根、力量之源。
报道称，这幅作品宽3米，高2米，作者是广东汕头市美术家协会名誉主席、中国美术家协会会员陈延。陈延说，这幅画能够入选广东美术百年大展，并且引起广泛关注，是他最高的荣誉。
陈延出生在延安，自小在陕北农家长大，父母都是中国人民解放军第一野战军的老兵，而当时习仲勋同志就是一野的政委。这段在延安的生活经历，对于陈延今后的生活和创作都有着很深的影响，他对革命题材更是怀有一种特殊的创作热情。“创作这幅画，既是对习仲勋等老一辈同志历史功绩的回顾和述说，也是为了表达我对老一辈革命家们的敬仰。”陈延说。
20世纪30年代，以刘志丹、习仲勋为代表的共产党人，在党的领导和人民群众的支持下，创建了以陇东南梁为中心的陕甘边区革命根据地，这是土地革命战争后期全国“硕果仅存”的革命根据地，也是当时党中央和各路红军长征的落脚点和八路军奔赴抗日前线的出发点。在这片红色的土地上，中共建立了西北第一个边区级苏维埃政府——陕甘边区苏维埃政府（俗称“南梁政府”）。
报道称，在创作这幅画之前，陈延查阅了大量资料并通读了《习仲勋在陕甘宁边区》这本书，从中汲取了灵感。画作前后历时5个月，五易其稿才得以完成。在创作过程中，陈延有意识地把西方绘画和中国画有机结合起来，让作品既保持了中国水墨的灵动神采，又具有油画的写实表现力与冲击感。
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