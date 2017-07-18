手机支付成中国新生活方式 街头艺人收钱都用二维码

美国《纽约时报》网站7月17日刊登题为《在中国城市，现金正迅速变得过时》的文章，作者为该报记者保罗·莫泽。文章称，中国正在出现一种大胆创新的经济现象。这和债务、基础设施投资或者其他重大经济话题无关。这关系到的是现金。具体而言，中国正系统地、迅速地抛弃纸币和硬币。
中国大城市中几乎每个人都在使用智能手机支付各种费用。在餐馆，服务生会问你是想使用微信还是支付宝结账，而现金是排在第三位的一种遥远的可能性。
文章称，同样惊人的是这种转变发生的速度。就在几年前，还根本不存在这个问题，因为所有人都使用现金。
风险投资公司金沙江创业投资基金董事总经理林仁俊说：“从技术角度而言，这或许是中国最先出现的最重要创新之一，而且目前只有中国有。”
据艾瑞咨询集团说，2016年，中国的手机支付规模达到5.5万亿美元，是美国的1120亿美元的几乎50倍。
保罗·莫泽写道，随之产生的转变只有亲身经历才能体会得到。自己最近搬到上海，明显感受到了这种变化，生活在这个人口超过2000万的大都市的最初几周里，他还没有加入到这个系统中。因为银行出了点问题，他没法立即把自己的账户和微信绑定，而对许多人来说，微信已经成为事实上的钱包。
这意味着他不得不像三年前那样带着一沓红色的百元大钞到处走。
保罗·莫泽称，在咖啡馆和饭店，当他在钱包里乱翻并数钱给收银员时，自己的身后排起了长队。如果饿了，他必须出去找到一家餐馆吃饭，而他的同事们则通过手机支付，将面条和咖啡叫到办公室。如果必须要出门，他也没法用手机打开无处不在的共享单车。
保罗·莫泽还写道，就连街头艺人明显也走在了他的前面。中国一些城市街道上卖艺的音乐人在纸板上印上他们的二维码，这样路人就可以直接将钱转给他们。
国际数据公司的分析师希夫·普查说：“这几乎已经成为现在一种默认的生活方式。中国几乎每个商家和品牌都接入了这个系统。”
一些斯堪的纳维亚国家也摆脱了现金，但是仍然要频繁使用各种卡。在中国，人们已经从现金转向了手机。有一个朋友一直没意识到自己对手机支付的依赖，直到有一天银行给她打电话。她三周前把自己的卡落在自动取款机上，而且自己一直没有意识到这张卡不在身边了。
实际上，这意味着腾讯和阿里巴巴旗下的蚂蚁金服坐在了一座规模惊人的金矿上。两家公司可以通过这些交易赚钱。
林仁俊说，根据最近的数据，蚂蚁金服和腾讯未来一年每天总的全球交易额将超过威士和万事达等信用卡公司。关键在于，这两家公司提供的支付方式成本低廉，允许小商户仅仅打印一张二维码或者利用他们的手机就可以完成支付，而不是使用收费昂贵的刷卡机。
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