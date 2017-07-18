美国军火销售持续增长 洛克希德订单超千亿美元

美媒称，洛克希德-马丁公司18日说，由于售出更多F-35战斗机并增加对外国政府直升机和导弹防御系统的销售，该公司订单额已超过1000亿美元。
据美国《华尔街日报》网站7月18日报道，在美国军费开支的道路迟迟不确定且中东订单可能中断的情况下，这一具有里程碑意义的数字为该公司提供了更大的稳定性。就销售额而言，洛克希德是全球最大的防务公司。
该公司首席执行官玛丽琳·休森说，她仍然相信美国会继续增加军费开支。该公司的目标是近期销售额年增速达3%至5%。
洛克希德公司18日报告了超出预测的季度利润，并调高了对今年销售额和利润的展望。
F-35对该公司的增长至关重要，占其销售额的近1/4。未来几年，该战斗机的年产量预计会从2017年的66架增加到约150架。尽管特朗普政府进行了削减五角大楼最昂贵的武器计划的努力，来自这项计划的利润仍在增加。
二季度洛克希德公司航空业务（包括F-35）的销售额同比增长近20%。该公司6月获得了一笔56亿美元的订单，可支持下一批F-35战机的生产。公司正期待后续出售多达450架飞机，这将是有史以来最大的单笔武器交易。
国际销售已占到公司总收入的27%。该公司首席财务官布鲁斯·坦纳说，他们已经比计划超前了。他说，特朗普5月访问沙特阿拉伯时宣布了对该国280亿美元的潜在销售，今年公司可能拿到部分订单。
洛克希德公司将每股收益预测提高了15美分，上调至12.30至12.60美元，并将销售额预期提高到498亿至510亿美元。
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