强劲数据戳穿唱衰中国经济谎言

外媒称，中国经济2017年第二季度实际国内生产总值（GDP）同比增长6.9%。在经济减速预期增强的背景下，中国经济第二季度实际增长率保持了与第一季度基本相同的水平。
消费成新引擎
据《日本经济新闻》7月19日报道，个人消费形势良好，世界经济复苏，在此背景下，中国经济呈现坚挺之势，各地大幅增加基础设施投资，政府也在出动财政等政策努力维护经济稳定。金融紧缩政策给房地产投资领域带来的影响开始显现，可能下半年经济将缓慢减速。
国家统计局新闻发言人邢志宏在记者会上表示，中国经济增长的稳定性明显增强，一是稳的格局更加巩固，二是好的态势更加明显。
个人消费起到了引擎作用。中国2017年上半年社会消费品零售总额同比增加10.4%，比第一季度的涨幅更大。特别是网购销售额实现了大幅增长，增幅达33%。化妆品等销售形势大好，消费者购买渠道从国外转向国内。
随着经济发展，中国人收入水平提高，中间阶层人数增加，消费成为拉动经济增长的新引擎。阿里巴巴集团的“支付宝”等网上结算方式更加刺激了消费者的购买欲。除购物外，外卖和约车等日常生活的方方面面都可以用网上结算，手机支付不断普及。
随着网上结算机制日益健全，网购市场不断扩大，规模已占消费市场整体的10%以上。百货店和超市等实体店面临网购市场冲击正陷入困境，但网购市场的坚挺之势支撑了消费整体的增长，这种局面还将持续下去。
消费对2017年上半年经济增长的贡献率超过60%。瑞穗综合研究所研究员伊藤信悟指出：“中国劳动力供应紧张，工资水平容易上涨。物价稳定也有利于消费增长。”上半年中国人可支配收入实际增长率为7.3%，高于去年增长水平。
增长并未放缓
据德国《世界报》7月18日报道，多年来一直有人预测中国经济衰退。现在，北京再次公布好得惊人的数据。中国经济火车头正在开足马力。
中国以此戳穿了多年来唱衰中国经济的全部谎言。虽然中国经济早已不再像十年前那样保持10%或以上速度的增长，但现在增速似乎已经维持在略低于7%的水平。
此前，国际货币基金组织预计中国经济增速明年就将降至6.2%，随后到2022年降至5.7%。其他人甚至认为下滑速度会更快。法国兴业银行一名中国问题专家甚至预测2020年中国经济增速就将下滑至4.5%。
这些预测给出的一个主要理由是，中国目前已经到达一个水平，不再可能继续以当前速度增长。韩国和中国台湾常被拿来当例子。中国大陆现在的情况与它们类似。
然而，英国法通保险公司负责新兴国家事务的经济学家埃里克·卢思反驳了这一说法。他指出，这些国家和地区的经济增速在达到中国大陆当前所处水平后显著放缓，这只是一种“传说”。实际情况正相反。
比如台湾在1992年使人均GDP达到1.1万美元后仍将约7%的经济增速保持了10年之久。中国大陆目前的经济增速也处在这一水平。这是根据购买力平价衡量的数值，也就是基于购买力平价的人均GDP，可以提供更好的可比性。
韩国在1989年就突破了人均GDP1.1万美元大关，之后8年的经济增速同样保持在7%左右。
经济前景光明
如果拿另一个数值参照，中国的前景甚至更加光明。因为今天中国与美国的差距明显大于韩国在发展关键时期与美国的差距。卢思指出，考虑到这一点，中国甚至可能在未来15年到20年仍能保持稳定的高速增长。
不过，其他一些国家的发展与之不同。例如新加坡在1979年达到人均GDP1.1万美元后经济增速明显下滑，降至5%左右。日本从1969年开始的减速甚至更为严重，经济增速降至只有3%。
简而言之，中国有持续高速增长的机会，至关重要的是中国政府如何应对当前挑战。其中之一涉及大约10万家国企。安联全球投资基金负责亚太地区的经济学家斯特凡·朔伊雷尔说：“它们中的三分之一亏损。”
他指出，改革国企是一项艰巨任务，如果出现大规模失业，还可能导致严重社会动荡。尽管如此，如果要继续保持6%至7%的经济增速，这一改革不可避免。
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