高盛交易业务收入锐减 主因或是在商品领域布局过大

美媒称，高盛集团的固定收益、外汇和大宗商品交易业务表现已连续两个季度大幅落后于同行。今年二季度，其上述业务的收入同比下降40%。
据美国《华尔街日报》网站7月19日报道，主要原因似乎是高盛在商品领域布局过大。二季度大宗商品价格波动性很小，因此分析师已预料到高盛交易业务表现疲软。
但是高盛跟其他银行的对比依然十分鲜明。同一季度，花旗、美国银行和摩根大通上述业务下滑6%～19%。
此外，这是高盛连续第二个季度承认执行不力拖累了大宗商品交易业务的业绩。该公司首席财务官马丁·查维斯在电话会议上表示，公司在市场中运作的表现不及预期，也不及以往。
他认为，高盛独特的客户基础也是业绩较差的一个原因。花旗和摩根大通等综合银行交易业务的企业客户较多，提供了稳定的业务流。而高盛更专注于为对冲基金和其他主动投资者服务，意味着投机兴趣削弱时业务量可能迅速减少。
不过，当被问到高盛打算如何改善执行力或客户构成时，查维斯没有给出任何具体答案，只是泛泛承诺高盛将寻求弥补客户缺口，更好地为现有客户服务，并向股票等部门借鉴经验。
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