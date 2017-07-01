李玮玲发帖指李显龙威胁要将李光耀故居列入宪报

新加坡讯，新加坡总理李显龙的妹妹李玮玲说，他们的父亲李光耀去世后，李显龙生气地威胁要将李光耀生前居住的欧司礼路38号列入宪报，以作为受保护的国家古迹。
李玮玲今天（1日）下午通过脸书（Facebook）表示，这事发生在律师向李家宣读李光耀遗嘱之后，让她“深感困扰”。
“我要新加坡人看到李显龙和何晶的真面目与目的。”她说。
她指出，李显龙在李光耀逝世刚去世就愿意违背爸爸的意愿，是个可耻的儿子。
她写道，李显龙和妻子何晶试图建立一种“李家的膜拜（Lee family cult）”。
她说，何晶2015年担任淡马锡控股总裁休假时，在欧思礼路38号房子，让通讯与资讯部的摄影师拍照，并将一些装进塑料盒子打算送去储存的物品编目，尝试重塑房子几十年前的样子。
“她完全没资格做这件事，”李玮玲说。
她说，何晶错误地取走并将李光耀故居中的物品交给国家文物局用作李光耀展览会，数量多到可建一个“李光耀博物馆”。开始文物局接受了，并没有遇到阻碍，但是，因为李玮玲和弟弟李显扬要求将表明希望拆掉故居的李光耀遗嘱也必须被展出，接着文物局接到总理公署的指令不再展览。
李玮玲指李显龙夫妇其实很早就对她不满，一直拐弯抹角，同时利用没有人敢对他们的不当行为提出批评。
新加坡通讯及资讯部稍后回应，称派摄影师拍照是要保存为国家档案和文件。
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