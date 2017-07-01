李显龙致信习近平：新加坡和中国的合作继续深化

新加坡讯，新加坡总理李显龙写信给中国国家主席习近平时说，新加坡和中国的合作在继续深化。他是向习近平祝贺香港回归中国20周年。
李显龙在信中最热烈祝贺香港回归以及香港特区成立20周年这个“欢乐的时刻”。
他说，过去20年，香港在“一国两制”的框架下，取得了繁荣和兴旺。
李显龙指出，香港也能够把握中国广泛的经济和发展机遇，并在中国基本法下享有高度的自治。
这给香港人民带来了巨大的利益。
“我有信心在中央政府的强力支持下，香港将越来越强、继续成长，香港人民将享有更大的和平稳定与繁荣。”
李显龙说，新加坡和香港有着密切的关系，两地有着强大的经济联系和频密的高层交流。
他说，新加坡和中国的合作也在继续深化。
“我们的第三个政府间项目，中新重庆互联互通示范项目，取得了良好的进展。双方正在加强在诸领域的合作，包括金融、领导力开发和社会治理等。中国的‘一带一路’倡议也为双边合作提供和很多新的机遇。”
李显龙说，香港回归20周年是中国历史上的一个重要里程碑，新加坡期盼继续和中国合作，提升双边关系到更高层次，并和香港一起深化合作。
（图为档案照）
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