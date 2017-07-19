中美企业家开会欲缓和两国经济 马云和特朗普顾问牵头

美媒称，与中国关系深远的美国大企业的领袖，18日同他们的中国伙伴举行会面，以期缓和两国之间越来越不稳定的经济关系。
据美国《纽约时报》7月18日报道，商务部长威尔伯·罗斯当日在华盛顿同来自中美两国的20多位商业领袖举行为期一天的会议。此次会议是由中国电子商务巨头阿里巴巴的董事局主席马云和私募股权公司黑石集团的联合创始人苏世民从中促成的，后者也是特朗普总统的顾问。
会议的目标是就困扰两国经济关系的问题展开坦诚的讨论。话题预计包括面向美国销售商品的中国公司面临的关税障碍和美国的对华天然气产品出口。与会者将制定一份建议目录，供两国政府的官员考虑。
报道称，会议将在中美两国政府安排在19日的另一场经济政策讨论的前一天举行。组织者称，18日的会议主要是一场私营部门的活动，中美两国的官员没有按照它的结论行动的义务。
美国商务部的发言人没有回复置评请求。
报道称，18日的会议举办之际，正值特朗普政府和商界的敏感时刻。特朗普和罗斯已着手修改涉及两国的美国规章。此外，他们还在考虑对进口金属征收关税，同时承诺修订不利的贸易协议。
与此同时，特朗普政府寻求与中国政府达成妥协，希望刺激贸易并帮助美国公司。
17日晚些时候接受电话采访时，苏世民说，此次会议是应阿里巴巴马云的请求组织的。“他认为，如果能把两国的商界人士聚在一起，组成一个小组，实事求是地就发生在贸易领域的摩擦进行公开、坦诚的讨论，会是一个非常好的主意，”苏世民说。“目标是分享不同的公司观察到的情况，并对各个公司认为需要改变的领域展开更广泛的讨论。”
马云的发言人没有立即回复置评请求。
苏世民已经成了特朗普政府的重要外部顾问。
“美国的一致观点是，中国有很多我们需要修正的不好的贸易做法，”美国企业研究所重点研究亚洲问题的经济学家史剑道说。鉴于黑石和阿里巴巴在中国有强大的商业利益，他接着说，“不要指望通过会议解决这个问题”。
会议举办之际，美国企业高管对联邦政府和国会在基础设施和税收等美国国内事务上缺乏进展越来越不满。
在14日同分析人士召开的财报电话会议上，摩根大通的戴蒙用引人入胜的语言抱怨华盛顿的僵局，称其正在阻碍经济增长。
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