美俄未就归还外交房产达共识

俄罗斯外交部周二表示，莫斯科保留对美国采取报复措施的权利。此前在华盛顿举行的一次会谈未能就归还被查封的俄罗斯外交房产问题达成协议。
去年12月，时任美国总统奥巴马下令查封俄罗斯的两处外交房产，并驱逐35名俄罗斯外交官，原因是他说这些俄罗斯人干预了 2016年美国总统选举。不过俄方对此坚决予以否认。
俄外交部发表声明说：“俄方(在会谈中)强调，如果华盛顿不取消这一做法以及其他令人恼火的做法，其中包括继续给我们的外交机构制造障碍，那么我们保留基于对等原则采取报复措施的权利。”
【俄新社莫斯科7月18曰电】俄罗斯副外长谢尔盖•里亚布科夫表示，莫斯科“差不多”与华盛顿就归还俄外交房产一事达成了协议。美国有线电视新闻网记者吉姆•休托报道了这一消息。
里亚布科夫与美国副国务卿托马斯•香农周一举行第二轮磋商。俄外交房产事宜是议题之—。一位白宫消息人士日前对俄社记者说，如果没有什么作为交换的话，华盛顿不打算将房产还给莫斯科。克里姆林宫回应称，美方提出交换条件之举不能接受。
俄外长拉夫罗夫称，查封俄在美外交房产的举动是“光天化日下的抢劫”。拉夫罗夫对记者说：“怎么能这样？(美方)没收经两国政府批准的文件认证的房产，如果(俄方)想要回去，那就得按照(美方）‘我的东西是我的，你的东西得分给我’的原则。”他表示，希望特朗普政府里“终归还有一些思维健全的人”。
【美联社华盛顿7月17曰电】在俄罗斯对于美国返还其被没收的两处外交院落的耐心逐渐减少之际，美国和俄罗斯周一恢复了旨在消除两国间矛盾的高层会谈。
美国副国务卿香农和俄罗斯副外长里亚布科夫周一举行了会晤。本次会谈的目标是通过讨论更小的问题建立信任，从而为未来双方在叙利亚、乌克兰及其他全球问题上的合作铺路。就在本次会谈恢复的不到两周前，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京在德国举行了备受期待的第一次会面，两国都将此次会面描述为改善关系的积极的第一步。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost