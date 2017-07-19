威廉夫妇访波德启动魅力攻势

剑桥公爵夫妇今天在波兰出席了一个招待会，威廉王子宣读了一封来自伊丽莎白二世女王、盛赞良好双边关系的信件。波兰是威廉夫妇此次友好访问的第一站，第二站是德国。这次访问旨在强调英国希望在脱欧后与欧盟保持友好关系的意愿。
这对皇家夫妇在车队护送下从华沙机场前往总统府，与波兰总统安杰伊•杜达及第一夫人共进午餐。他们参观了总统府花园，并于午餐后在总统府前短暂散步，其间受到挥舞着英国和波兰国旗的人群的欢迎。威廉及妻子凯特随后在华沙纪念馆会见了二战老兵，并前往一个商业中心会见了波兰和英国商界代表。
东道主波兰表示，这是一次“尊重与友谊”之旅，展现了两国关系仍然牢固。在晚上举行的招待会上，威廉宣读了来自他的祖母——伊丽莎白二世女王的一封信。女王在信中盛赞双边关系，并回忆了她和爱丁堡公爵1996年对波兰的访问。
这是威廉和凯特对波兰进行的首次官方访问，他们的孩子——本月22日将四岁的乔治王子以及两岁的夏洛特公主——也随同出访。这对小兄妹预计会引起普遍关注，英国媒体将此次访问形容为软化英国脱欧外交立场的魅力攻势。
明天，威廉夫妇将前往波罗的海海岸，参观施图特霍夫集中营。他们还将探访历史名城格但斯克。19日，他们将启程前往柏林。
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