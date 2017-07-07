欧洲央行报告称欧元第二大货币地位“毫无争议”

外媒称，根据欧洲央行的分析报告，欧元在国际货币体系中仍然是毫无争议的第二大货币，不过与美元的市场地位差距明显，且这个差距在2016年至2017年初有所扩大。
据欧洲新闻社马德里7月5日报道，欧洲央行指出，“欧元的国际使用在2016年至2017年初有轻微下滑”，但该央行强调存在一个“例外”，即在2016年欧元作为储备货币所占的比重从上一年的19.4%升至19.7%。
欧洲央行说，“在连续六年下滑之后，欧元在官方国际储备中的份额在2016年出现小幅反弹”，欧元作为储备资产的稳定表现说明它的价值储备作用具有弹性，能经受市场上的各种冲击。
欧洲央行的数据显示，作为储备资产，美元在2016年保持着主导地位，不过其份额从65%降至64%，与此同时英镑的份额在增长，从4.1%上升至4.4%，日元保持着4.2%的份额，而首次亮相的人民币占据的份额为1.1%。
此外，欧洲央行强调，2016年欧元在全球支付领域的比重有所增长，从29.3%上升至31.3%，而美元以42%的比例保持主导地位，这个比例较上一年有所下降。
不过分析报告使用的其他数据显示，欧元在市场上的重要性有轻微下降，尤其是在国际贷款、外汇交易和非欧元区纸币欧元使用方面。与此同时，以欧元计价的债务数额在2016年有所下降，远远低于金融危机之前的水平。
欧洲央行承认，在2016年至2017年初，欧元区的困难环境影响了欧元在某些地区的使用，这些政治不稳定影响因素包括欧盟各国的选举以及英国脱欧公投。
欧洲央行认为，更加完善和深度连接的资本市场以及银行联盟的建成，或有助于间接向欧元区金融市场提供更多的资金和流动性，加强欧元的国际作用。不过让欧元取得更加重要的国际地位并非欧元区政策的目标，它只是表明世界对欧元区信心的一个信号。
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