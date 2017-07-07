IMF警告全球经济复苏基础薄弱 中国表现稳健

英媒称，国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德本周将告诉各国领导人，全球经济前景正在改善，但她也警告称，如果没有更多合作，这种改善可能会面临危险。
据英国《金融时报》网站7月6日报道，在提交给本周在汉堡的二十国集团（G20）峰会的一份简报中，拉加德将向东道主德国总理默克尔和其他国家领导人传递令人不安的信息。
拉加德担心，这种改善基础薄弱，难以保证生活水平的提高。在7日各国领导人开会时提交给G20领导人的监测报告中，她表示，G20成员日益上升的经济增速较之前的会议出现“可喜变化”，但“谨慎乐观的情绪应该占上风”。
尽管IMF近10年来首次上调了对全球经济的预测，但该组织表示，“新、旧风险都威胁着我们创造更高增长的目标”。IMF下调了美国经济增长前景，这反映出该组织对特朗普政府在公司税改革和基础设施支出计划上犹犹豫豫，以及今年第一季度美国增长数据疲弱感到失望。拉加德还希望在汉堡向特朗普传递更为意有所指的信息。她在简报中表示：“任何一个国家都不是孤岛。”目前特朗普政府正考虑征收关税以保护美国钢铁业。
德国也因其长期的贸易顺差受到批评，IMF认为这将削弱全球经济。
拉加德表示，中国今年的经济表现稳健，这值得欣慰，它抵消了美国较为疲弱的增长。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost